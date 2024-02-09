Tiësto: Δεν θα τον δούμε στο Super Bowl λόγω… «έκτακτης οικογενειακής ανάγκης»

Ο DJ Tiësto ακύρωσε την προγραμματισμένη εμφάνισή του στο Super Bowl LVIII, λόγω «οικογενειακής έκτακτης ανάγκης».

«Εγώ και η ομάδα μου ετοιμάζαμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό για μήνες, αλλά μια προσωπική οικογενειακή έκτακτη ανάγκη με αναγκάζει να επιστρέψω στο σπίτι το πρωί της Κυριακής», έγραψε ο Tiësto στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ήταν μια δύσκολη απόφαση να χάσω τον αγώνα, αλλά η οικογένεια έρχεται πάντα πρώτη. Ευχαριστώ το NFL για τη συνεργασία και ανυπομονώ να δουλέψω μαζί τους για να δημιουργήσουμε κάτι υπέροχο μαζί στο μέλλον!».

Ο Ολλανδός superstar και παραγωγός της EDM Tiësto θα ήταν ο πρώτος DJ που θα έπαιζε μουσική κατά τη διάρκεια του Super Bowl.

Σύμφωνα με το Deadline στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός η Ρίμπα ΜακΕντάιρ θα τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο, o Post Malone θα ερμηνεύσει το «America the Beautiful» και η Άντρα Ντέι θα τραγουδήσει το «Lift Every Voice and Sing».

O βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής Usher θα είναι ο επικεφαλής καλλιτέχνης που θα εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl, παίρνοντας την σκυτάλη από την Rihanna.

Λίγη ώρα αργότερα σε ανάρτηση του στο Χ ο Αμερικανός DJ Kaskade έκανε γνωστό ότι θα πάρει τη θέση του Tiësto.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.