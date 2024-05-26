Με τον κλασικό και αγαπημένο του τρόπο πανηγύρισε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ο Εργκίν Αταμάν!



Ο Τούρκος τεχνικός πανηγύρισε με την ψυχή του στο φινάλε του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης που βάφτηκε πράσινος, αφού κατάφερε να πάρει τον Παναθηναϊκό AKTOR από τη 17η θέση της περασμένης σεζόν και να τον κάνει πρωταθλητή Ευρώπης!

Αυτός μάλιστα είναι και η τρίτηστην καριέρα του σπουδαίου προπονητή, ο οποίος είχε νωρίτερα και δύο κατακτήσεις με την(2021, 2022).

