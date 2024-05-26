Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ηγέτης Σλούκας: Άχαστος στον τελικό με 24 πόντους - Σήκωσε 4η Ευρωλίγκα με τρίτη διαφορετική ομάδα

Ο Κώστας Σλούκας σήκωσε την τέταρτη Ευρωλίγκα της καριέρας του με τρίτη διαφορετική ομάδα, όντας άχαστος με 24 πόντους στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σλούκας

Ο Κώστας Σλούκας πήρε το περασμένο καλοκαίρι μια μεγάλη απόφαση, αλλάζοντας στρατόπεδο αφού άφησε τον Ολυμπιακό για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR και τελικά δικαιώθηκε.

Ο Έλληνας γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στον τελικό με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης, όντας ο πρώτος σκόρερ και… άχαστος! Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» είχε 24 πόντους με 2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα και 8/9 βολές, ενώ είχε επίσης 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 7 κερδισμένα φάουλ και συγκέντρωσε 29 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης.



Αυτή ήταν η 4η Ευρωλίγκα που κατέκτησε στην καριέρα του ο Κώστας Σλούκας, πετυχαίνοντας αυτό το αδιανόητο επίτευγμα με τρίτη διαφορετική ομάδα. Διότι είχε νωρίτερα κατακτήσει 2 τρόπαια με τον Ολυμπιακό και άλλο ένα με τη Φενέρμπαχτσε.

Ηγέτης, με όλη τη σημασία της λέξης!
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης Final 4 Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark