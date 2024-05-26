Ο Κώστας Σλούκας πήρε το περασμένο καλοκαίρι μια μεγάλη απόφαση, αλλάζοντας στρατόπεδο αφού άφησε τον Ολυμπιακό για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR και τελικά δικαιώθηκε.



Ο Έλληνας γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στον τελικό με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης, όντας ο πρώτος σκόρερ και… άχαστος! Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» είχε 24 πόντους με 2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα και 8/9 βολές, ενώ είχε επίσης 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 7 κερδισμένα φάουλ και συγκέντρωσε 29 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης.

Αυτή ήταν η 4η Ευρωλίγκα που κατέκτησε στην καριέρα του ο Κώστας Σλούκας, πετυχαίνοντας αυτό το αδιανόητο επίτευγμα με τρίτη διαφορετική ομάδα. Διότι είχε νωρίτερα κατακτήσει 2 τρόπαια με τον Ολυμπιακό και άλλο ένα με τη Φενέρμπαχτσε.Ηγέτης, με όλη τη σημασία της λέξης!

