Γειτονιές στο πιάτο: Στη Νίκαια - Σάββατο 10/2 στις 16.50 - Δείτε το trailer

Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και οι «Γειτονιές στο Πιάτο» μας ξεναγούν στους γαστρονομικούς θησαυρούς της Νίκαιας. Η «νέα Κοκκινιά» ιδρύθηκε μετά τη μικρασιατική καταστροφή και όπως λέει και το τραγούδι ήταν πάντοτε το καμάρι της Αθήνας και του Πειραιά.

Η πρώτη στάση γίνεται για πρωινό πεϊνιρλί στο «Πόλντο». Ένα μαγαζί που από το 1981 φημίζεται για τις σφολιάτες του αλλά και για τις λαχταριστές γεμιστές βαρκούλες ζύμης, τα πεϊνιρλί. Χειροποίητα προϊόντα ζύμης που φτιάχνονται και καταναλώνονται την ίδια μέρα.

Δείτε το τρέιλερ:

Σε ένα μικρό στενάκι της γειτονιάς βρίσκεται το «Ζαχαροπλαστείο Ασλάνογλου» το οποίο αποτελεί και τη δεύτερη στάση της περιήγησης του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Ένα συνοικιακό ζαχαροπλαστείο μικρασιατικών καταβολών που ξεκίνησε το 1965 ως γαλακτοπωλείο και πλέον ειδικεύεται στα λιγότερο γνωστά πολίτικα γλυκά. Σεκέρ παρέ, κουρκουμπίνια και ισλί είναι ορισμένες από τις νοστιμιές που βρίσκει κανείς στις βιτρίνες του.

Επόμενη στάση ο «Ιωνικός», μία αγαπημένη παραδοσιακή ψαροταβέρνα με ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά που είναι διάσημη για τον ψητό γαύρο, τις τηγανητές γαρίδες και το χταπόδι γιουβέτσι. Η ιστορία της ξεκινά πριν από περίπου 50 χρόνια ως καφενείο και τα χρόνια που πέρασαν την εξέλιξαν σε μία εξαιρετική ταβέρνα.

Η περιήγηση στη Νίκαια ολοκληρώνεται με μία στάση στο «Αιγυπτιακόν» για παραδοσιακό κεμπάπ. Μια οικογένεια Μικρασιατών από τα Άδανα έφτασε στην περιοχή το 1924 φέρνοντας μαζί της την παραδοσιακή συνταγή του κεμπάπ.

Η επιστροφή στο στούντιο φέρνει δύο απολαυστικές συνταγές από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο ο οποίος ετοιμάζει σολομό ποσέ με λαχανικά και μεξικάνικη σαλάτα με κοτόπουλο.

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!

