Η Μονομάχος περνάει μεγάλο καρδιοχτύπι αλλά παίρνει το... αίμα της πίσω - Δείτε το trailer

Ο Δημήτρης Παντιώρας έχοντας στο νου του τις συμβουλές της κόρης του, Ιωάννας, ανεβαίνει ξανά στην αρένα του Μονομάχου για να εξοντώσει τους 13 εναπομείναντες αντιπάλους του.

Στην πρώτη ερώτηση παίρνει χωρίς δεύτερη σκέψη την τελευταία βοήθεια που έχει στη διάθεσή του και χάνουν όλοι οι αντίπαλοι του εκτός από μία στη θέση 30, η Ιουλία! Ποιος από τους δύο θα κερδίσει αυτή την Μονομαχία;

Δείτε το trailer:

Δείτε απόσπασμα με τη Μονομάχο που «πετάει» 62 αντιπάλους μόνο με μία ερώτηση

Επόμενη Μονομάχος είναι η Μαριάννα Παππά που κάθεται στη θέση 12. Ασχολείται με την επικοινωνία και στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων έχει πάει με τον αδελφό της, Θανάση Παππά, που βρίσκεται στη θέση 17. Στις δύο πρώτες ερωτήσεις, η Μονομάχος περνάει ένα μεγάλο καρδιοχτύπι καθώς οι 100 αντίπαλοι της απαντούν σωστά και έτσι δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τις βοήθειες της. Στην επόμενη ερώτηση όμως, φαίνεται να παίρνει το... αίμα της πίσω!

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

