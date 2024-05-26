Ανδρουλάκης προς Παναθηναϊκό: Μας κάνατε πολύ περήφανους!

Το έβδομο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού χαιρέτισε μέσω X o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.
Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας το έβδομο κύπελλο πρωταθλητριών στην ιστορία του.
Μας κάνατε πολύ περήφανους! Συγχαρητήρια!✌️💚☘️— Nikos Androulakis (@androulakisnick) May 26, 2024
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.