Ανδρουλάκης προς Παναθηναϊκό: Μας κάνατε πολύ περήφανους!

Το έβδομο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού χαιρέτισε μέσω X o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας το έβδομο κύπελλο πρωταθλητριών στην ιστορία του.

Μας κάνατε πολύ περήφανους! Συγχαρητήρια!✌️💚☘️ May 26, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.