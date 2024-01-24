«Δεν υπάρχει Κεν χωρίς Μπάρμπι» ανέφερε ο Ράιαν Γκόσλινγκ σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ.

Ο πρωταγωνιστής της «Barbie», ο οποίος έλαβε υποψηφιότητα στην κατηγορία Β' Ανδρικού ρόλου εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η σκηνοθέτις Γκρέτα Γκέργουιγκ και η πρωταγωνίστρια Μάργκοτ Ρόμπι έμειναν εκτός κούρσας στα φετινά Οσκαρ, στις κατηγορίες της Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ηθοποιού αντίστοιχα.

«Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι υποψήφιος από τους συναδέλφους μου δίπλα σε τόσο αξιόλογους καλλιτέχνες σε μια χρονιά με τόσες πολλές σπουδαίες ταινίες. Και ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έλεγα αυτό, αλλά νιώθω επίσης απίστευτα τιμή και υπερηφάνια που πρόκειται για τον ρόλο μου ως μια πλαστική κούκλα που ονομάζεται Kεν» σημείωσε ο ηθοποιός σε δήλωση που παραχώρησε στο CBS News. «Αλλά δεν υπάρχει Kεν χωρίς Μπάρμπι και δεν υπάρχει ταινία «Barbie» χωρίς την Γκρέτα Γκέργουιγκ και την Μάργκοτ Ρόμπι, τους δύο ανθρώπους που είναι οι πιο υπεύθυνοι για αυτή την ταινία που έγραψε ιστορία και που τιμάτε παγκοσμίως».

Ryan Gosling Speaks Out Against ‘Barbie’ Oscar Snubs for Greta Gerwig and Margot Robbie: ‘To Say I’m Disappointed’ Is an ‘Understatement’ https://t.co/TJnnOufcE1 — Variety (@Variety) January 23, 2024

Σημειώνεται ότι η Μάργκοτ Ρόμπι προτάθηκε ως παραγωγός της ταινίας ενώ η Γκέργουιγκ έλαβε μια υποψηφιότητα στην κατηγορία «Καλύτερου Προσαρμοσμένου Σεναρίου».

«Καμία αναγνώριση δεν θα ήταν δυνατή για οποιονδήποτε στην ταινία χωρίς το ταλέντο, το θάρρος και την ιδιοφυΐα τους. Το να πω ότι είμαι απογοητευμένος που δεν είναι υποψήφιοι στις αντίστοιχες κατηγορίες θα ήταν υποτιμητικό», συνέχισε ο Γκόσλινγκ.

«...ωστόσο είμαι πολύ χαρούμενος για την Αμέρικα Φερέρα και τους άλλους απίστευτους καλλιτέχνες που συνέβαλαν με τα ταλέντα τους στη δημιουργία αυτής της τόσο πρωτοποριακής ταινίας» κατέληξε.

Σύμφωνα με το Variety, είναι η τρίτη υποψηφιότητα του ηθοποιού μετά το «Half Nelson» (2006) και το «La La Land» (2016).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

