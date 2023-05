Τι θα κάνετε σήμερα: Προτάσεις για θέατρο, χορό και συναυλίες που μπορείτε να απολαύσετε στην Αθήνα

Παρακάτω θα βρείτε προτάσεις για θέατρο, χορό και συναυλίες που μπορείτε να απολαύσετε σήμερα, Τρίτη 9 Μαΐου

ΘΕΑΤΡΟ

Τo Aνθρώπινο Δυναμικό, της Νίκης Δουλγεράκη στο ΠΛΥΦΑ

Τρεις ηθοποιοί, με μοναδικό υλικό τις αφηγήσεις ανθρώπων που εργάστηκαν, εργάζονται και θα εργάζονται σε διαφορετικά επαγγέλματα, συνθέτουν την παράσταση και αναρωτιούνται: Μπορούμε να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς εργασία; Τι ακριβώς είναι ένα τυπικό οκτάωρο; Μας καθορίζει η δουλειά μας; Και αν ναι, πόσο; Τι κάνει έναν άνθρωπο να αντέχει τη δουλειά του μέσα στα χρόνια; Τι ελπίζει και τι περιμένει; Η εργασία προέκυψε ως μια ανάγκη ανθρώπινη. Οι συνθήκες εργασίας ωστόσο, πόσο ανθρώπινες καταλήγουν να είναι για αυτούς που αποτελούν Το Ανθρώπινο Δυναμικό; Παίζουν: Μελίνα Κοτσέλου, Μαρίνα Παπούλια, Βασίλης Τρυφουλτσάνης. Φιλική Συμμετοχή: Γεωργία Μαυραγάνη.

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15 (έως 23/5)

Γενική είσοδος 12€, μειωμένο 10€

ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα



One more for the road, του Γιώργου Αράπογλου σε σκηνοθεσία Θοδωρή Βουρνά στο Vault

Η παράσταση «One more for the road», του Γιώργου Αράπογλου, ανεβαίνει στο Vault, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Βουρνά. Το έργο, βασισμένο στο βιβλίο του Γιώργου Αράπογλου «Αθήνα 2012 μ.Χ.» (εκδόσεις Υδροπλάνο), είναι μια meta επιθεώρηση με χιούμορ και αυτοσαρκασμό – στο τότε και στο τώρα – έχοντας αφετηρία την κρίση και τις κουβέντες της καφετέριας ή 35 λόγους για να κάνεις sex! Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό στο τότε και στο σήμερα σχολιάζονται οι γραφικοί τύποι ή φίλοι στην απέναντι θέση της καφετέριας ή στο δίπλα σκαμπό του μπαρ. Με τα social media παρέα, σε πρωταγωνιστικό ρόλο όπως είναι και στη ζωή, οι ήρωες ψάχνουν για δουλειά, μια ευκαιρία, ελπίδα, 35 λόγους για να κάνουν σεξ ή ένα ακόμα ποτό πριν μάς πουν καληνύχτα…

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Γενική είσοδος: 15€, Φοιτητές / Σπουδαστές / Κάτοχοι Κάρτας Πολυτέκνων / ΑμΕΑ / Κάτοχοι Κάρτας Ανεργίας (ΟΑΕΔ): 10€, Ατέλειες: 8€

Πολυχώρος Vault Theatre Plus, Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μάριος Φραγκούλης και Dulce Pontes στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο διεθνής τενόρος Μάριος Φραγκούλης και η ντίβα του ελληνικού κοινού από την Πορτογαλία Dulce Pontes έρχονται στο Μέγαρο Μουσικής με «Το Τραγούδι της Θάλασσας / Canção Do Mar» για να μάς οδηγήσουν σε μια μαγευτική μουσική διαδρομή στη Μεσόγειο με τραγούδια από τα λιμάνια του κόσμου. Δύο φωνές ενώνονται σε ένα θαλασσινό ταξίδι για το όνειρο, σε μια ακουστική -και όχι μόνο- εμπειρία, φέρνοντας στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης τραγούδια πλημμυρισμένα από το φως της Πορτογαλίας, της Ελλάδας, των λιμανιών που έχουμε αγαπήσει από την Ιταλία και την Ισπανία μέχρι την Κορσική και τη Γαλλία.

Τρίτη 9 και Τετάρτη 10/5 στις 20:30

Διακεκριμένη: €60, Α Ζώνη: €54, Β Ζώνη:€48, Γ Ζώνη: €40, Δ Ζώνη: €33, Ε Ζώνη: €25, Εκπτωτικό: €12

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.