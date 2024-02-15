Η Marvel ανακοίνωσε τους πρωταγωνιστές του πολυαναμενόμενου reboot «Fantastic Four». Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε μία αφίσα εμπνευσμένη από τη δεκαετία του ΄60 με το καστ αστέρων της να γιορτάζει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.



Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ie February 14, 2024

Συγκεκριμένα, ο Πέντρο Πασκάλ θα υποδυθεί τον Reed Richards ή αλλιώς τον Mr Fantastic. Η Βανέσα Κέρμπι, η οποία πρωταγωνίστησε στην ταινία «Napoleon» πλάι στον Χοακίν Φίνιξ, θα έχει τον ρόλο της Sue Storm (Invisible Woman).

Ο Τζόζεφ Κουίν θα υποδυθεί τον Johnny Storm και ο Έμπον Μος Μπάκραχ θα έχει τον ρόλο του Ben Grimm (the Thing).

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ματ Σάκμαν, σε σενάριο των Τζεφ Κάπλαν, Ίαν Σπρίνγκερ και Τζος Φρίντμαν.

Η αγαπημένη οικογένεια της Marvel, αναμένεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη στις 25 Ιουλίου του 2025 αλλάζοντας θέση με το «Thunderbolts» που μεταφέρθηκε στις 2 Μαΐου της ίδιας χρονιάς, αναφέρει το «Deadline».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

