Συρανό, του Εντμόν Ροστάν στο Θέατρο Αλκυονίς

Το έμμετρο ρομαντικό δράμα του Εντμόντ Ροστάν σκηνοθετεί ο Γιώργος Νανούρης στο θέατρο Αλκυονίς. O κεντρικός ήρωας του έργου, ο ασυμβίβαστος ιππότης και ποιητής Συρανό ντε Μπερζεράκ (Μιχάλης Σαράντης), είναι ερωτευμένος με τη Ρωξάνη (Λένα Παπαληγούρα). Θεωρεί όμως πως εκείνη δεν θα αισθανθεί ποτέ το ίδιο, μιας και νιώθει άσχημος εξαιτίας της μεγάλης μύτης του, που αποτελεί χρόνια το αντικείμενο χλευασμού του. Τη Ρωξάνη πολιορκεί και ο πλούσιος Κόμης Ντε Γκις (Νικόλας Χανακούλας). Εκείνη όμως είναι ερωτευμένη με τον όμορφο Κριστιάν (Ιάσονας Παπαματθαίου), από τον οποίο λείπει και το πνεύμα και η ευφράδεια. Ο Συρανό συμφωνεί με τον Κριστιάν να γίνει η σκιά του, η φωνή και οι λέξεις του, ώστε να τον βοηθήσει να την κατακτήσει. Ουσιαστικά, μ΄αυτόν τον τρόπο εκφράζει τα δικά του αισθήματα στην αγαπημένη του.

Τετάρτη στις 19:00, Πέμπτη στις 20:00, Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 18:00 και στις 21:00, Κυριακή στις 18:00

Εισιτήρια: Από 17€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Αλκυονίς, Ιουλιανού 42, Αθήνα

Επιστροφή: Ο Δημήτρης Μαραμής στο Baumstrasse με τραγούδια και μουσικές για τον έρωτα

Ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής έρχεται unplugged στον θεατρικό χώρο του Baumstrasse στο Βοτανικό, για μία μουσική παράσταση με τραγούδια, μουσικές και λόγια με θέμα τον έρωτα, με ερμηνευτές τους ταλαντούχους Νίκο Κύρτσο και Μέλα Γεροφώτη, τη Στέλλα Τέμπρελη στο τσέλο και το συνθέτη στο πιάνο. Οι τέσσερις καλλιτέχνες παρασύρονται επί σκηνής σε εξομολογήσεις σκοτεινών ερώτων, ανεκπλήρωτων πόθων κι ανείπωτων λόγων αγάπης, κρυμμένων μέσα στη μουσική του συνθέτη, διψώντας για εκείνο το τραγούδι που φτάνει μέσα στην ψυχή.

Πέμπτη 15 και 22 Φεβρουαρίου 2024, 21:00

Εισιτήρια: Κανονικό: 15 ευρώ, Φοιτητικό: 12 ευρώ. Προπώληση: ticketservices.gr

Baumstrasse, Σερβίων 8, (2ος όροφος), Βοτανικός, Αθήνα

Ρίκα Πανά: «Προς το Φως» στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Από τις 15 Φεβρουαρίου ως τις 17 Μαρτίου η Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων θα φιλοξενήσει την πρώτη αναδρομική έκθεση ζωγραφικής της Ρίκας Πανά, με τίτλο «Προς το Φως», η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), σε επιμέλεια της Ελισάβετ Πλέσσα. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν περίπου 80 ζωγραφικά έργα της καλλιτέχνιδας σε καμβά και σε χαρτί. Με τη χρήση μιας έντονα χειρονομιακής γραφής σε συνήθως μονοχρωματικό φόντο, τα έργα της αναδεικνύουν σχηματοποιημένη την ανθρώπινη μορφή για να επικεντρωθούν στην ουσία των ζητημάτων που απασχολούν την καλλιτέχνιδα. Η διαμαρτυρία για την έλλειψη ελευθερίας, η καταγγελία της διάβρωσης του πολιτισμού, η αναζήτηση ταυτότητας, η απόγνωση και η ελπίδα του ανθρώπου αποτελούν τους βασικούς άξονες της ζωγραφικής της Ρίκας Πανά, 95 ετών σήμερα.

Εγκαίνια: Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 στις 18:00

Διάρκεια Έκθεσης:15 Φεβρουαρίου – 17 Μαρτίου 2024

Ωράριο: Τρi/Τετ/Πέμ/Παρ/Σάβ: 11:00 – 19:00. Κυριακή: 10:00 – 16:00

Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων – Κτήριο Α: Λεωνίδου & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή, Μεταξουργείο. Πληροφορίες: 210 5202420 | www.opanda.gr

