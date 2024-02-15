Σήμερα, στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», η Βασιλική και η Μαρία αντιμετωπίζουν δύο φίλες… «φωτιά»: τη Μιμή και την Κωνσταντίνα!

Δείτε το trailer:

Η Βασιλική αισθάνεται ήδη βασίλισσα της κουζίνας και, φορώντας την τιάρα της, μπαίνει στην κουζίνα για τρίτη φορά και μαγειρεύει «κριθαράκι με κοτόπουλο και μπρόκολο». Θα επιβεβαιώσει τον τίτλο της ή θα την εκθρονίσουν οι αντίπαλες;

Η Μιμή και η Κωνσταντίνα, ντυμένες στα κόκκινα, ξέρουν τι θέλουν και θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για το αποκτήσουν. Η Μιμή με το εκκεντρικό στυλ και το φλογερό ταμπεραμέντο της και η Κωνσταντίνα με τον δυναμικό χαρακτήρα της. Η Μιμή δίνει οδηγίες και η Κωνσταντίνα, αφού μάθει ποια είναι η κατσαρόλα και ποιο το τηγάνι, μαγειρεύει «σπαγγέτι λαχανικών τρικολόρε». Τα χρώματα στο πιάτο θα τους δώσουν τη νίκη;

Ο Έκτορας πιστεύει ότι οι προσπάθειες των ζευγαριών είναι τίμιες αλλά και από τα δύο πιάτα λείπει η γεύση και η ένταση. Ποια συνταγή θα κερδίσει τελικά τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου;

