Margot Robbie-Ryan Gosling: Θα είναι οι γονείς του George Clooney στην ταινία «Ocean»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πιστεύει ότι η ολοκλήρωση του casting για τη νέα ταινία «Η συμμορία των έντεκα» (Ocean's Eleven) είναι στο στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Αφού είπε ότι η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα υποδυθούν τους γονείς του Ντάνι Όσιαν (ο χαρακτήρας του Κλούνεϊ) στην ταινία, ο ηθοποιός πρόσθεσε: «Ναι! Η Μάργκοτ Ρόμπι είναι η μητέρα μου! Πάντα το ήθελα αυτό. Και ο Ράιαν Γκόσλινγκ είναι ο πατέρας μου. Τώρα που το σκέφτομαι, είναι λογικό. Στα αλήθεια».

George Clooney on Margot Robbie and Ryan Gosling Playing His Parents in 'Ocean's' Sequel: ‘It Makes Sense’ (Exclusive) https://t.co/G8RBm7e56m — People (@people) December 12, 2023

Στην παραγωγή της ταινίας θα συμμετάσχει ο Τζόσι ΜακΝαμάρα, που ήταν παραγωγός και στην ταινία «Μπάρμπι» με πρωταγωνιστές την Ρόμπι και τον Γκόσλινγκ.

«Είναι υπέροχοι οι δυο τους», είπε ο ΜακΝαμάρα και πρόσθεσε: «Όσα περισσότερα έργα κάνουν οι δυο τους τόσο καλύτερα». Σε ό,τι αφορά το prequel του «Ocean», σύμφωνα με το «People» θα είναι «μια πρωτότυπη ταινία του Ocean που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1960».

Στην αρχική ταινία ο Κλούνεϊ πρωταγωνίστησε ως πρώην απατεώνας Ντάνι Όσιαν, ο οποίος συνεργάστηκε με τον φίλο του Ράστι Ράιαν (Μπραντ Πιτ) για να κάνει μια ληστεία και να στρατολογήσει μια ομάδα ειδικών εγκληματιών που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να το καταφέρουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

