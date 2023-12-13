Bradley Cooper: Εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του «Maestro» με την 6χρονη κόρη του

Η 6χρονη Λία Ντε Σέιν Σάικ Κούπερ συνόδευσε τον διάσημο μπαμπά της, Μπράντλεϊ Κούπερ, στη λαμπερή πρεμιέρα της ταινίας «Maestro» στο Academy Museum of Motion Pictures στο Λος Άντζελες.

Ο περήφανος μπαμπάς ήταν χαμογελαστός καθώς κρατούσε το χέρι της μικρής του κόρης και πόζαραν στο κόκκινο χαλί. Η Λία έκανε την εμφάνισή της με ένα λεοπάρ φόρεμα Dolce & Gabbana και χρυσές μπαλαρίνες ενώ έκλεψε τις εντυπώσεις η κόκκινη τσάντα της. Όσο για τον Κούπερ, επέλεξε να φορέσει ένα σκούρο μπλε κοστούμι.

Σύμφωνα με το IMDb, στην ταινία πραγματοποίησε μια cameo εμφάνιση ως μια νεότερη εκδοχή της Τζέιμι Μπερνστάιν (Jamie Bernstein) που την υποδύεται η Μάγια Θέρμαν-Χωκ (Maya Hawke).

Στην πρεμιέρα έδωσε το παρών, μεταξύ άλλων, και η Lady Gaga, η οποία πόζαρε με τον πρώην συμπρωταγωνιστή της και την Κάρεϊ Μάλιγκαν, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Πριν από λίγο καιρό ο διάσημος ηθοποιός είχε αποκαλύψει στο Access Hollywood ότι πέρασε «καταπληκτικά» δουλεύοντας με την κόρη του στο «Maestro». Και μάλιστα δήλωσε ότι «είχε ρόλο» και δεν ήταν μία σύντομη εμφάνιση. Η πολυαναμενόμενη παραγωγή του Netflix, που χαρακτηρίζεται ως «ένα ερωτικό γράμμα στη ζωή και την τέχνη», απεικονίζει τη σχέση δεκαετιών μεταξύ του συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας Λέοναρντ Μπερνστάιν και της συζύγου του, Φελίσια Μοντεαλέγκρε, την οποία υποδύεται η Κάρεϊ Μάλιγκαν, σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη. Θα είναι διαθέσιμη από τις 20 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

