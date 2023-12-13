Το Τρίτο Έγκλημα στην ΕΡΤ3, 13/12 στις 23:00

Δικαστικό δράμα, ιαπωνικής παραγωγής του 2017

Σκηνοθεσία: Χιροκάζου Κορε-Έντα, Πρωταγωνιστούν: Φουκουγιάμα Μασαχάρου, Γιακούσο Κότζι, Σούζου Χιρόσε, Μικάκο Ισικάουα

Ο επιτυχημένος δικηγόρος Σιγκεμόρι αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Μισούμι, κατηγορούμενου για φόνο και κλοπή, ο οποίος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης και για έναν άλλο φόνο πριν τριάντα χρόνια. Οι πιθανότητες να κερδίσει ο Σιγκεμόρι την υπόθεση είναι μικρές αφού ο πελάτης του ομολογεί ελεύθερα την ενοχή του, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή αν καταδικαστεί. Καθώς διερευνά όλο και πιο βαθιά την υπόθεση, μελετώντας τις καταθέσεις της οικογένειας του θύματος και του ίδιου του Μισούμι, ο συνήθως σίγουρος Σιγκεμόρι αρχίζει να αμφιβάλλει για το αν ο πελάτης του είναι ο πραγματικός δολοφόνος.

Αγώνες Πείνας, 14/12 στις 23:00 στην ΕΡΤ3

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, παραγωγής ΗΠΑ

Σκηνοθεσία: Γκάρι Ρος, Πρωταγωνιστούν: Τζένιφερ Λόρενς, Τζος Χατσερσον, Λιαμ Χεμσγουορθ

Από τα ερείπια μιας μεγάλης γεωγραφικής περιοχής, που κάποτε ήταν γνωστή ως Βόρεια Αμερική, έχει αναδυθεί το έθνος της Πάνεμ. Η κυβέρνηση της Πάνεμ διεξάγει εδώ και δεκαετίες τους ετήσιους Αγώνες Πείνας, κατά τους οποίους επιλέγει τυχαία ένα αγόρι κι ένα κορίτσι μεταξύ 12 και 18 ετών από κάθε μία από τις δώδεκα φτωχές και αποκλεισμένες μεταξύ τους επαρχίες που ελέγχει η ηγεμονεύουσα επαρχία Κάπιτολ. Τα 24 παιδιά καλούνται να δώσουν μεταξύ τους μία μάχη στο δάσος, από το οποίο μόνο ένα μπορεί να βγει ζωντανό.

Το Βιβλιοπωλείο της Κυρίας Γκριν στην ΕΡΤ2, 15/12 στις 23:00

Δραματική ταινία, συμπαραγωγής Ην. Βασιλείου, Ισπανίας, Γερμανίας, Γαλλίας 2017

Σκηνοθεσία: Ιζαμπέλ Κοιξέτ, Πρωταγωνιστούν: Έμιλι Μόρτιμερ, Πατρίσια Κλαρκσον, Μπιλ Νάι

Αγγλία, 1959. Η Φλόρενς Γκριν είναι μια μεσήλικη γυναίκα που πολύ νέα έχασε το σύζυγό της και από τότε, έχοντας μοναδική παρηγοριά τα βιβλία, προσπαθεί να πατήσει στα πόδια της και να κάνει το επόμενο βήμα. Αυτό αποφασίζει να το κάνει στη μικρή παραλιακή πόλη Χάρμποραφ, όπου και αγοράζει ένα παλιό σπίτι με σκοπό να ανοίξει ένα βιβλιοπωλείο. Οι κάτοικοι την ειρωνεύονται, αφού κανείς τους δε διαβάζει, όμως εκείνη τα καταφέρνει και όλο και περισσότεροι αρχίζουν να ανακαλύπτουν τη γοητεία των βιβλίων. Όμως η ντόπια σοσιαλιτέ Βάιολετ Γκαμάρτ είχε άλλα σχέδια για το οίκημα και δε σκοπεύει να αφήσει την Φλόρενς να χαρεί την επιτυχία της.

Indiana Jones και ο δίσκος του πεπρωμένου, από 15/12 στο Disney+

Ταινία δράσης αμερικανικής παραγωγής του 2023

Σκηνοθεσία:Τζέημς Μάνγκολντ, Παίζουν:Χάρισον Φορντ, Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ, Αντόνιο Μπαντέρας, Μαντς Μίκελσεν, Τόμπι Τζόουνς, Κάρεν Αλεν

Το καλοκαίρι του 1969 η Αμερική γιορτάζει την «κατάκτηση του διαστήματος» με τα περίφημα βήματα του Άρμστρονγκ στην σελήνη αλλά ο συνταξιούχος εδώ και λίγες ώρες Ιντιάνα Τζόουνς δεν έχει καμιά όρεξη για πανηγυρισμούς. Το έναυσμα για επιστροφή στη δράση και τα… παλιά, έρχεται για τον Ίντι με τη απρόσμενη επίσκεψη της βαφτιστήρας του που τον ενημερώνει για τις ξεχωριστές δυνάμεις που κρύβει ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων του Αρχιμήδη.

