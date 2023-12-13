Amalia melancholia – η βασίλισσα των φοινίκων, στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων

Η παράσταση της Ζωής Χατζηαντωνίου μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε τις δύο προηγούμενες θεατρικές σεζόν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, επανέρχεται από 13 Δεκεμβρίου αυτή τη φορά στο Θεάτρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής. Η σκηνή του θεάτρου μετατρέπεται σε αίθουσα μουσείου ανατομίας και η Έμιλυ Κολιανδρή, ως ζωντανό έκθεμα φυσικής και πολιτικής ιστορίας, ερμηνεύει την Αμαλία, τη μελαγχολική βασίλισσα των φοινίκων, δίπλα στη Ρίτα Λυτού.

Παραστάσεις: Τεταρτη-Κυριακη: 19.00, Πεμπτη-Παρασκευη: 20.30, Σάββατο: 21.00. Δευτέρα 25/12, Τρίτη 26,12 και Δευτέρα 1/1 στις 20.30

Εισιτήρια: 18€ γενική είσοδος. 15€ ανέργων/φοιτητικό/ΑμεΑ. Προπώληση: ticketservices.gr

Θέατρο Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής, Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη. Τηλ: 2108217877

Η Δήμητρα Γαλάνη τον Δεκέμβριο στο VOX – Μαζί της η Παυλίνα Βουλγαράκη

Με αφορμή το νέο της άλμπουμ “Είσοδος Κινδύνου” η Δήμητρα Γαλάνη έρχεται τον Δεκέμβριο στο VOX και παρουσιάζει το best of μιας 55χρονης καριέρας. Μια αναδρομή στα πολύ αγαπημένα τραγούδια που όλοι ζητούσαν και περιμένουν, σε 8 μοναδικές παραστάσεις και με μια υπέροχη μπάντα στο πλευρό της. Στη σκηνή μαζί της και η δημιουργός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη.

Τετάρτες από 13/12 έως 31/1 | 21:00

Εισιτήρια: Α΄ Ζώνη: 45€, Β΄ Ζώνη: 35€, Γ΄ Ζώνη: 30€, Δ΄ Ζώνη: 25€, Ε΄ Ζώνη: 20€, Ζώνη Ορθίων με ποτό πλατεία: 20€, Ζώνη Ορθίων με ποτό εξώστες: 15€. Προπώληση: more.com

VOX, Ἱερά Ὁδός 16, Αθήνα 104 35 / Τηλέφωνο: 21 0347 5900

Ρένα Παπασπύρου: «Επιφάνειες, οδηγίες χρήσης*» στον «Ενδιάμεσο Χώρο» της ΕΠΜΑΣ

Η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου παρουσιάζει την έκθεση της Ρένας Παπασπύρου, «Επιφάνειες, οδηγίες χρήσης* Η διαλεκτική ανάμεσα στην καθημερινότητα και την ύλη». Η έκθεση, που θα έχει διάρκεια μέχρι τις 16 Ιουνίου 2024, είναι η πρώτη μίας σειράς δράσεων που ανήκουν στο νέο πρόγραμμα του μουσείου με τίτλο «Ενδιάμεσος Χώρος». Η έκθεση έχει ως σημείο εκκίνησης το έργο Balbeeksπου ανήκει στην συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου και δείχνει μία γυναικεία μορφή να αναδύεται στον χώρο. Παρουσιάζει έργα της Ρένας Παπασπύρου που αντιπροσωπεύουν όλα τα στάδια της δουλειάς της από το 1976 μέχρι σήμερα και περιλαμβάνει δύο νέα έργα που δημιούργησε ειδικά για την έκθεση.

Διάρκεια: 12 Δεκεμβρίου 2023 – 16 Ιουνίου 2024

Ωράριο: Δευτέρα: 10:00 – 18:00, Τρίτη: κλειστά, Τετάρτη: 10:00 – 20:00, Πέμπτη: 10:00 – 18:00, Παρασκευή: 10:00 – 18:00, Σάββατο: 10:00 – 18:00. Κυριακή: 10:00 – 18:00

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 10€. Μειωμένο: 5€

Εθνική Πινακοθήκη, Βασ. Κωνσταντίνου 50, 116 34, Αθήνα. Τηλ: +30 214 40 86 201

