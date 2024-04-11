Margot Robbie: Αναλαμβάνει την παραγωγή ταινίας βασισμένης στο παιχνίδι «Monopoly»

Η Μάργκοτ Ρόμπι πρόκειται να συνεργαστεί με τη Hasbro Entertainment για μια νέα ταινία βασισμένη στο επιτραπέζιο παιχνίδι «Monopoly».

Η πρωταγωνίστρια της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας «Barbie» πρόκειται να αναλάβει την παραγωγή μέσω της LuckyChap σε συνεργασία με την Lionsgate. Η είδηση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του φετινού CinemaCon, στο Λας Βέγκας.

Σε ανακοίνωσή της, η LuckyChap χαρακτήρισε τo δημοφιλές παιχνίδι «κορυφαίο», ενώ ο επικεφαλής της Lionsgate 'Ανταμ Φόγκελσον δήλωσε ότι η εταιρεία είναι «τρομερά ενθουσιασμένη» που θα εργαστεί σε μία παραγωγή που πιστεύει ότι θα είναι το «επόμενο blockbuster» της Ρόμπι.

Όπως αναφέρει ο Guardian η εταιρεία παραγωγής ιδρύθηκε από την Αυστραλή σταρ και τον σύζυγό της Τομ 'Ακερλεϊ και έχει βρεθεί πίσω από ταινίες όπως «I, Tonya», «Promising Young Woman» και «Saltburn», καθώς και από τις τηλεοπτικές σειρές «Maid» και «Dollface».

Margot Robbie to produce ‘blockbuster’ Monopoly movie with Hasbro https://t.co/3TYmql3jhA — Guardian culture (@guardianculture) April 10, 2024

Ωστόσο κορυφαία στιγμή ήταν η παραγωγή της ταινίας-φαινόμενο «Barbie» το 2023 η οποία έκανε εισπράξεις πάνω από 1,4 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office και ήταν υποψήφια για οκτώ Όσκαρ. Επίσης η νέα κωμωδία της «My Old Ass» έκανε πρεμιέρα στο Sundance με θετικές κριτικές και επιλέχθηκε από την Amazon για κυκλοφορία.

Η LuckyChap, έχει αναλάβει την επερχόμενη χριστουγεννιάτικη κωμωδία «Naughty» σε σκηνοθεσία Ολίβια Γουάιλντ (Olivia Wilde) και την παραγωγή της ταινίας «The Sims» βασισμένη στο εμβληματικό βιντεοπαιχνίδι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

