«Ο μονομάχος»: Μπαίνει στο «τρενάκι του τρόμου» του μονομάχου - Δείτε το trailer

Η Νόρα Ζαγκουντίνου παίρνει για ακόμα ένα απόγευμα τη θέση της Μονομάχου και είναι πιο χαλαρή σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι.

Όπως εκμυστηρεύεται στον Χρήστο Φερεντίνο, θέλει να απολαύσει το «τρενάκι του τρόμου», με όλες τις εναλλαγές συναισθημάτων που προσφέρει το παιχνίδι. Έτσι ετοιμάζεται να εξοντώσει τους 26 εναπομείναντες αντιπάλους της διεκδικώντας όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Άραγε, ποιο συναίσθημα θα βιώσει πιο έντονα η στρατιωτικός του πολεμικού Ναυτικού;

Μετά από νέα κλήρωση, ο Λάζαρος Γκιάτας αφήνει τη θέση με τον αριθμό 13 και κάθεται σε αυτήν του Μονομάχου. Αφού διηγείται τη δυσάρεστη περιπέτεια που έζησε όταν βρέθηκε με χρέη πάνω από 100.000 ευρώ, ετοιμάζεται να μονομαχήσει εναντίον των 100!

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή: https://monomaxos.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.