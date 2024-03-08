Μετά από 13 μονομαχίες και έχοντας ηττηθεί με 4-2 από την Ευγενία, η Μαρία Αντωνά ήταν εκείνη που αποχώρησε από τη χθεσινή μονομαχία του Survivor.

Τον στόχο είχε επιλέξει η Αναστασία η οποία έθεσε ως κριτήριο της επιλογής της να μην διευκολύνει τις μονομάχους.

«Νιώθω πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ γεμάτη. Πολύ χαρούμενη που έζησα όλη αυτή την εμπειρία. Πραγματικά είναι εμπειρία ζωής. Βλέποντάς το όλα αυτά τα χρόνια από την τηλεόραση δεν μπορούσα να σκεφτώ όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία βιώνεις εδώ. Το πόσο κορυφαία είναι και ακραία. Πραγματικά ο κόσμος που το βλέπει απέξω θα πρέπει να καταλάβει ότι όλα τα παιδιά που έρχονται εδώ προσπαθούν πάρα πολύ μέσα στους στίβους μάχης. Όταν μου έγινε η πρόταση για το παιχνίδι ειλικρινά μέχρι την τελευταία στιγμή έλεγα δεν θα τα καταφέρω. Θεωρώ ότι έχω κάνει μία υπέρβαση εαυτού όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ελπίζω να έχω κάνει περήφανο τον άντρα μου τον Άρη, τους φίλους, τους συμπαίκτες μου. Τα παιδιά από την Μπλε ομάδα είναι όλοι υπέροχα παιδιά και εσείς είστε πραγματικά ένα υπέροχο πρότζεκτ.» δήλωσε η Μαρία Αντωνά μετά την ήττα της.

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη σεζόν ως την πιο δίκαιη γιατί το κριτήριο είναι μόνο αγωνιστικό λέγοντας πως θα πρέπει να κερδίσει ο καλύτερος ενώ στάθηκε στον ψυχαγωγικό ρόλο του παιχνιδιού και στα όμορφα μηνύματα που πρέπει να περνούν προς τα έξω όλοι οι διαγωνιζόμενοι.

Σε ερώτηση του Γιώργου Λιανού για το ποιον ή ποια θα ήθελε να δει νικητή η Μαρία Αντωνά είπε: «Θα ήθελα φέτος να δω μία γυναίκα να σηκώνει την κούπα γιατί θεωρώ ότι πραγματικά για μία γυναίκα είναι ακόμα πιο σκληρό και δύσκολο το παιχνίδι.» Θεωρεί σίγουρο πως η Κατερίνα Δαλάκα θα είναι στον τελικό όμως η επιθυμία της είναι να δει την Ασημίνα να σηκώνει το τρόπαιο!

Με κομμένη ανάσα παρακολούθησε το χθεσινό συναρπαστικό επεισόδιο του Survivor το τηλεοπτικό κοινό και το πρόγραμμα ήταν πρώτο στη ζώνη μετάδοσής του στο γενικό σύνολο του κοινού, με ποσοστό 17,1%.

