Μια διαγωνιστική εβδομάδα γεμάτη δοκιμασίες ξεκινά από σήμερα στο My Style Rocks. Το πρώτο task για τις διαγωνιζόμενες είναι να δημιουργήσουν σύνολα στα οποία θα κυριαρχεί το πουά.

Οι πειραματισμοί δε λείπουν όπως επίσης και οι… αντιπαλότητες. Η Σιμόν υπερασπίζεται την Ανδριάνα μπροστά στα σχόλια της Φωτεινής, περί ευτελούς ρούχου. Ένα ακόμα μέτωπο ανοίγει για την Ανδριάνα όταν η Ζέτα την κατηγορεί ό,τι αλλάζει αναίτια αλλάζει αναίτια συμπεριφορά και άποψη.

.

Σήμερα στο διαγωνισμό μπαίνουν και δύο νέες fashionistas, η Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου και η γνωστή από τη συμμετοχή της το 2018, Τάνια Κοφινιώτη.

Ας τις γνωρίσουμε καλύτερα!

Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου

Ηλικία: 39

Επάγγελμα: Social Media Strategies – Content creator

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα, η μητέρα της είναι Ινδή και ο πατέρας της Έλληνας. Είναι παντρεμένη 10 χρόνια και έχει δύο παιδιά 7 και 5 ετών. Το μικρόβιο της μόδας το είχε από πολύ μικρή, της άρεσε να διαλέγει ρούχα και να δημιουργεί ένα δικό της στυλ. Έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ και έχει βρεθεί πολλές φορές στο backstage φωτογραφίσεων. Το στυλ της θα το περιέγραφε ως chic και elegant σε συνδυασμό με street στοιχεία μπορεί όμως να τη δούμε να και σε κάτι μαξιμαλιστικό με περίεργες υφές και pattern. «Μου αρέσει να χτίζω το λουκ μου» δηλώνει σχετικά. Στο My Style Rocks έρχεται γιατί είναι μια ευκαιρία να πειραματιστεί στο χώρο της μόδας όπως είναι το όνειρο της.

Τάνια Κοφινιώτη

Ηλικία: 35

Επάγγελμα: Μόντελινγκ – Διοργανώτρια Παιδικών Event

Μετά τη συμμετοχή της στο My Style Rocks το 2018 επιστρέφει για να κάνει τη διαφορά! Ως μοντέλο έχει λάβει και τον τίτλο Σταρ GS Ελλάς το 2014. Από μωρό θυμάται τον εαυτό της να παίρνει υφάσματα και να δημιουργεί… «συνολάκια». Θυμάται να φοράει ό,τι έβρισκε στο σπίτι, να τα συνδυάζει και να κάνει πασαρέλα. Αυτή τη στιγμή σπουδάζει σχέδιο μόδας με το οποίο θέλει να ασχοληθεί στο μέλλον. Το στυλ της το περιγράφει ως «θεματικό». Εμπνέεται από γεγονότα και καταστάσεις και ντύνεται αναλόγως. «Το να έχεις στυλ σημαίνει να έχεις ταυτότητα» συνηθίζει να λέει. Στο My Style Rocks επιστρέφει γιατί της αρέσει πολύ η ενέργεια του διαγωνισμού και θεωρεί ότι θα την βοηθήσει επαγγελματικά.

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

