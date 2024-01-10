Στα νέα επεισόδια των «Πανθέων» το πάθος κυριαρχεί, οι παλιοί έρωτες δεν σβήνουν, η οργή και η απόγνωση ξεχειλίζουν, και η προδοσία είναι σε πρώτο πλάνο.

«Οι Πανθέοι» επιστρέφουν στον ΣΚΑΪ από την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου και κάθε Πέμπτη στις 21.00 με διπλό επεισόδιο, με τους ήρωες να χαίρονται, να απογοητεύονται, να ερωτεύονται, να θυμώνουν, να προδίδουν, να ζουν όλες τις στιγμές στο έπακρο.

Δείτε το trailer:

Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια του Ιανουαρίου:

Η Μάρμω προσπαθεί να μην επιτρέψει στον εαυτό της να παρασυρθεί ακόμα μια φορά από τον Κίτσο και αποφασίζει να φύγει από τη Σύρο. Όμως, ο Κίτσος δεν έχει πει ακόμα την τελευταία κουβέντα του. Οι δυο τους έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να ζήσουν τον έρωτά τους, αποκομμένοι από όλους και όλα, αυτή τη φορά στο νησί…

Ο Ανδρέας, ανυποψίαστος στην Αθήνα, περιμένει εναγωνίως το καθιερωμένο καθημερινό τηλεφώνημα από τη Μάρμω, ενώ δέχεται την επίσκεψη της Χρυσοστόμης όπου για πρώτη φορά δείχνει έμπρακτα ότι στηρίζει τη σχέση του με τη γυναίκα του και πιστεύει πια πως έκανε λάθος που τόσο καιρό εναντιώνονταν σε αυτήν. Παράλληλα, αντιστέκεται σθεναρά σε αυτά που του ζητάει ο Μεταξάς να κάνει ως Υπουργός…

Η Μερόπη προσπαθεί να εντοπίσει τον Δημήτρη και αναθέτει την έρευνα σε έναν ντετέκτιβ. Και όσο η Μερόπη ψάχνει, η Θάλεια αρχίζει να έρχεται πιο κοντά με τον Στέφανο! Όταν τελικά, η Μερόπη εντοπίσει τον Δημήτρη, θα τον βρει αλλαγμένο, θυμωμένο ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει τη ζωή του…

Η Δέσποινα είναι αποφασισμένη να προχωρήσει το διαζύγιό της με τον πατέρα του Κίτσου, και να συνεχίσει τη ζωή της στο πλευρό του Σολδάτου. Όμως, ένα μυστηριώδες πρόσωπο από τα παλιά κάνει την εμφάνισή του στην Αθήνα για να την αναστατώσει και να ταράξει και πάλι τις ισορροπίες στη ζωή των Πανθέων…

Η Πέλλα αρχίζει να καταλαβαίνει πως ο Μαρμάρης δεν είναι αυτός που δείχνει, ενώ εκείνος αρχίζει να απλώνει επικίνδυνα τα δίχτυα του σε όλους τους Πανθέους…

Τέλος, ο Φάνης για να παραχωρήσει επίσημα το 10% της ΦΙ-ΠΑΝ στον Στάθη, του βάζει ως όρο να μάθει τι ετοιμάζει ο Βαλλίδης εναντίον του. Ο πόλεμος του Βαλλίδη με τον Στάθη ξεκινάει επίσημα…

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Κάθε Πέμπτη στις 21.00 με διπλό επεισόδιο

Στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Μαρία Αλιφέρη (Καλή), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Μελέτης Γεωργιάδης (Όμηρος Γαλάτης), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Γιάννης Ζαφείρης (Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

