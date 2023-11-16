«I’ Μ Α CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE!»

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22.20

Πράσινοι και Κίτρινοι έρχονται απόψε αντιμέτωποι σε μια… ναυμαχία άνευ προηγουμένου!

Πώς είναι άραγε να είσαι ξαπλωμένος, να μην μπορείς να κουνηθείς και τεράστιες νερόμπομπες να πέφτουν πάνω σου; Θα το ανακαλύψουν οι celebrities, αν θέλουν να κερδίσουν κάτι πολύ σημαντικό για εκείνους. Ποιοι θα τα καταφέρουν και ποιοι θα… βουλιάξουν στα ρηχά;

Πόσο καλοί είναι οι celebrities στις μιμήσεις και στις «ασκήσεις» ψυχραιμίας; Θα το αποδείξουν σε μια ξεκαρδιστική δοκιμασία που έχει τίτλο: «ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΗ ΓΕΛΑΣΕΙΣ;». Δύο παίκτες κάθε φορά παίρνουν θέση ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο πρώτος εμφανίζει ένα αντικείμενο και κάνει με αυτό έναν χαρακτηριστικό ήχο. Ο δεύτερος θα πρέπει να μιμηθεί αυτόν τον ήχο, όσο και… όπως μπορεί. Αν ο παίκτης που είναι απέναντί του δεν καταφέρει να κρατηθεί για τα επόμενα δευτερόλεπτα και γελάσει, χάνει! Αν, πάλι, παραμείνει ανέκφραστος, τότε μια γλυκιά ανταμοιβή τον περιμένει.

Για κάποιον ή κάποια από τους celebrities αυτή είναι η τελευταία ημέρα που περνά στο πανέμορφο camp και τη μαγευτική ζούγκλα. Πριν φύγει, όμως, θα έχει την ευκαιρία να δει τη θέα από ψηλά και να ρίξει μερικές… κλεφτές ματιές από το υψηλότερο σημείο του «I’M A CELEBRITY GET ME OUT OF HERE»! Ακούγεται σχεδόν ονειρικό! Δεν θα είναι όμως…

Ποιοι τρεις δε θα ψηφιστούν και θα μονομαχήσουν για την παραμονή τους; Ποιος ή ποια θα αποχωρήσει;



«I’ Μ Α CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE!»

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22.20

