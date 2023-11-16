Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Barbie»: Η οικονομία της Βρετανίας «κέρδισε» πάνω από 80 εκατ. λίρες, ενώ δημιουργήθηκαν 700 θέσεις εργασίας!

Η Warner Bros αναφέρει ότι η ταινία απέφερε περισσότερα από 95 εκατ. λίρες στο βρετανικό box office

«Barbie»

Η ταινία «Barbie» συνεισέφερε περισσότερα από 80 εκατ. λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και δημιούργησε, σχεδόν, 700 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με το στούντιο που βρίσκεται πίσω από την εισπρακτική επιτυχία.

Η ταινία της Greta Gerwig, στην οποία πρωταγωνιστούν η Margot Robbie ως Barbie και ο Ryan Gosling ως Ken, γυρίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα στούντιο Leavesden, στο Hertfordshire.

Η Warner Bros δήλωσε ότι η ταινία απέφερε περισσότερα από 95 εκατ. λίρες, καθώς παρείχε στοιχεία στους βουλευτές της Επιτροπής Πολιτισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της έρευνας για τον βρετανικό κινηματογράφο και την τηλεόραση υψηλού επιπέδου.

Περιγράφοντας τα οφέλη της ταινίας για τη βρετανική οικονομία, η Warner Bros δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της παραγωγής της στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεισέφερε πάνω από 80 εκατ. λίρες σε άμεσες δαπάνες στην τοπική οικονομία, δημιούργησε 685 θέσεις εργασίας, συμμετείχαν πάνω από 6.000 κομπάρσοι, στήριξε 754 τοπικές επιχειρήσεις, κατέβαλε πάνω από 40 εκατ. λίρες σε μισθούς».

Άλλες ταινίες που γυρίστηκαν στο Leavesden περιλαμβάνουν το franchise του «Harry Potter», το «Batman» και το «Aquaman».

Η «Barbie» θεωρείται η καλύτερη ταινία του 2023 μέχρι στιγμής -σίγουρα εισπρακτικά- και έχει ξεπεράσει σε κέρδη τη μεγαλύτερη επιτυχία του 2022, το «Top Gun: Maverick». Ξεπέρασε την τελευταία ταινία «Harry Potter» και έγινε η ταινία της Warner Bros με τα περισσότερα έσοδα όλων των εποχών στο παγκόσμιο box office!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Barbie ταινία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
216 0 Bookmark