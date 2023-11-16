Η ταινία «Barbie» συνεισέφερε περισσότερα από 80 εκατ. λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και δημιούργησε, σχεδόν, 700 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με το στούντιο που βρίσκεται πίσω από την εισπρακτική επιτυχία.

Η ταινία της Greta Gerwig, στην οποία πρωταγωνιστούν η Margot Robbie ως Barbie και ο Ryan Gosling ως Ken, γυρίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα στούντιο Leavesden, στο Hertfordshire.

Η Warner Bros δήλωσε ότι η ταινία απέφερε περισσότερα από 95 εκατ. λίρες, καθώς παρείχε στοιχεία στους βουλευτές της Επιτροπής Πολιτισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της έρευνας για τον βρετανικό κινηματογράφο και την τηλεόραση υψηλού επιπέδου.

Barbie movie contributed more than £80m to UK economy and created nearly 700 jobs, says Warner Bros 👇https://t.co/TyE5as6AVR — Sky News (@SkyNews) November 15, 2023

Περιγράφοντας τα οφέλη της ταινίας για τη βρετανική οικονομία, η Warner Bros δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της παραγωγής της στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνεισέφερε πάνω από 80 εκατ. λίρες σε άμεσες δαπάνες στην τοπική οικονομία, δημιούργησε 685 θέσεις εργασίας, συμμετείχαν πάνω από 6.000 κομπάρσοι, στήριξε 754 τοπικές επιχειρήσεις, κατέβαλε πάνω από 40 εκατ. λίρες σε μισθούς».

Άλλες ταινίες που γυρίστηκαν στο Leavesden περιλαμβάνουν το franchise του «Harry Potter», το «Batman» και το «Aquaman».

Η «Barbie» θεωρείται η καλύτερη ταινία του 2023 μέχρι στιγμής -σίγουρα εισπρακτικά- και έχει ξεπεράσει σε κέρδη τη μεγαλύτερη επιτυχία του 2022, το «Top Gun: Maverick». Ξεπέρασε την τελευταία ταινία «Harry Potter» και έγινε η ταινία της Warner Bros με τα περισσότερα έσοδα όλων των εποχών στο παγκόσμιο box office!

Πηγή: skai.gr

