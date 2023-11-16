Εχθές, η Eurovision αποκάλυψε πανηγυρικά το σλόγκαν του διαγωνισμού του 2024, που θα γίνει στο Μάλμο της Σουηδίας. Μετα από μία αναδρομή στα σλόγκαν των τελευταίων 20 ετών, έρχεται η έκπληξη: Το νεό σύνθημα θα είναι το United By Music.

Η υποδοχή όμως από τους φανς στα social media δεν ήταν καθόλου πανηγυρική.

Πρώτον, αντί να επιλεγεί ένα νέο σλόγκαν – όπως γίνεται συνήθως – αυτή τη φορά οι διοργανωτές επέλεξαν το περσινό σύνθημα, του 2023.

Δεύτερον, ανακοίνωσαν ότι το σλόγκαν δεν πρόκειται να ξαναλλάξει και το United By Music θα χρησιμοποιείται σε όλες τις μελλοντικές διοργανώσεις της Eurovision.

Το «United By Music» δημιουργήθηκε ως σλόγκαν για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2023 για να καταδείξει τη μοναδική συνεργασία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ουκρανίας και της διοργανώτριας πόλης Λίβερπουλ στον διαγωνισμό. Τελικά, επιλέχθηκε ως το μόνιμο σύνθημα γιατί «αντανακλά τη δύναμη της μουσικής να φέρνει κοντά τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο» , ανέφερε η EBU, δικαιολογώντας την απόφασή της

