Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Έρωτες και ζήλιες στην κουζίνα - Δείτε το trailer

Η Βασιλική και ο Γιάννης κατάφεραν με οργανωμένες κινήσεις να κερδίσουν τους αντιπάλους τους και να βρεθούν για ακόμη μια φορά στην κουζίνα μαζί με τον Μάρκο. Ο Γιάννης, μετά την εξομολόγησή του στη Βασιλική, θα της δώσει οδηγίες για να φτιάξει «σνίτσελ αλά κρεμ με μανιτάρια και πατάτες baby». Θα καταφέρει ο Γιάννης να κερδίσει τη Βασιλική και το πιάτο τους τα 1.000 ευρώ;

Δείτε το trailer:

Απέναντί τους, θα βρεθεί ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι, η Μαρία και ο Γιάννης. Η σχέση τους είναι απολαυστική, αλλά η παρέμβαση μιας... Άννας θα κάνει έξαλλη τη Μαρία! Ο Γιάννης μπαίνει στην κουζίνα και η Μαρία τον καθοδηγεί για να μαγειρέψει «τηγανιά χοιρινή με ρύζι». Θα καταφέρουν να εντυπωσιάσουν τον Έκτορα ή θα επικρατήσει η ζήλια και το άγχος της πρώτης φοράς;

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

