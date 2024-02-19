Ο Μονομάχος, ο... Michael Caine και η πορεία του για τη νίκη - Δείτε το trailer

Ακόμα μία εβδομάδα ξεκινά και το πλατό του απόλυτου τηλεπαιχνιδιού γνώσεων γεμίζει με υποψήφιους Μονομάχους που θέλουν να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ!

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται τον Δημήτρη Πολύμερο που συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και έχει στη διάθεσή του τα παρακάτω δεδομένα: 632 ευρώ, 1 βοήθεια και 17 ενεργούς αντιπάλους. Αφού πρώτα μοιράζεται μαζί μας αστεία περιστατικά από τη δουλειά του και τη συνάντηση του με τον... Michael Caine, είναι έτοιμος για τις μονομαχίες! Μέχρι που θα φτάσει, όμως;

Επόμενη τυχερή που καλείται να ανέβει στην αρένα του Μονομάχου είναι η Εύα Τζίτζου από τη θέση 16. Εργάζεται στην εστίαση και πριν από λίγο καιρό επέστρεψε από τη Σαντορίνη. Στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων δεν έχει πάει μόνη αλλά με τον αγαπημένο της, Αιμίλιο, και τα πηγαίνει σχετικά καλά...

