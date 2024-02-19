Άλμα προς την Ελευθερία: Η ζωή του σπουδαίου χορευτή Ρούντολφ Νουρέγιεφ «ζωντανεύει» στον «Ελληνικό Κόσμο»

«Άλμα προς την Ελευθερία», η συναρπαστική παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, του σπουδαιότερου χορευτή του 20ού αιώνα, έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής της περιοδείας, Δευτέρα 19 και Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, στο Θέατρον του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Συγγραφέας, σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής του έργου είναι ο Σεργκέι Γιανκόφσκι. Συμμετέχουν κορυφαίοι σολίστ από το Εθνικό Μπαλέτο της Τσεχίας. Τα πραγματικά περιστατικά της ζωής του Νουρέγιεφ που περιγράφει, βασίζονται σε σημειώσεις του ίδιου, βιβλία και ζωντανές διηγήσεις των φίλων και συναδέλφων του Ρούντολφ Νουρέγιεφ. Οι θεατές θα γίνουν μάρτυρες του δύσβατου μονοπατιού προς τη δόξα, που για τον Νουρέγιεφ ξεκίνησε από ένα, ξεχασμένο από τον Θεό, χωριό κοντά στην πόλη Ιρκούτσκ που, όμως, γέννησε ένα αστέρι που δοξάστηκε στις καλύτερες θεατρικές σκηνές του κόσμου.

Δευτέρα 19 και Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2023 στις 20:30

Διακεκριμένη Ζώνη: 68 ευρώ, Α Ζώνη: 58 ευρώ, Β Ζώνη: 48 ευρώ, Γ Ζώνη: 38 ευρώ, Δ Ζώνη: 28 ευρώ, Ε Ζώνη: 18 ευρώ, Φοιτητικό – Ανέργων – Πολυτέκνων: 15 ευρώ, Θέσεις ΑΜΕΑ (μόνο με τηλεφωνική κράτηση, στο 212 254 0300): 15 ευρώ. Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια

Θέατρον, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254, Ταύρος

Μουσικοί περίπατοι… «Με γαλλικό άρωμα» από την KOA στο Μουσείο Μπενάκη

Στο Παρίσι και στα τέλη του 19ου αιώνα μεταφέρουν οι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών τους ακροατές της συναυλίας των «Μουσικών Περιπάτων», που σήμερα Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθούν «Με γαλλικό άρωμα». Στη γαλλική πρωτεύουσα, λοιπόν, και στα καφέ της Μονμάρτης, εκεί όπου συγκεντρώνονται παθιασμένοι πρωτοπόροι καλλιτέχνες, που πασχίζουν να απαλλάξουν την τέχνη από τις συμβάσεις του ακαδημαϊσμού. Κορυφαίος καλλιτεχνικός καρπός της εποχής ο ιμπρεσιονισμός, που έδωσε έργα που εξακολουθούν να γοητεύουν με αμείωτη ένταση, είτε στη ζωγραφική είτε στη μουσική. Δύο αιώνες μετά, τρεις κορυφαίοι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ο Απόλλων Γραμματικόπουλος (βιολί), ο Δημήτρης Τραυλός (βιολοντσέλο) και η Γωγώ Ξαγαρά (άρπα) συμπράττουν με την βιολίστα Αγγέλα Γιαννάκη και τον φλαουτίστα Νίκο Νικόπουλο και παρουσιάζουν έργα γάλλων συνθετών επηρεασμένα από τον ιμπρεσιονισμό.

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου στις 20:30

12€, 9€ μειωμένο

Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρη 1 και Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα

Στην ίδια πόλη: Χριστιανοί και Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Η έκθεση, που έχει ως στόχο την ανάδειξη της ατμόσφαιρας της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού αιώνα μέσα από αδημοσίευτα ιστορικά τεκμήρια, παρουσιάστηκε αρχικά στη Θεσσαλονίκη σε τρεις κύκλους. Τώρα μεταφέρθηκε στην Αθήνα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες της να περιηγηθούν στη Θεσσαλονίκη εκείνων των αιώνων και να γνωρίσουν τους αστούς Εβραίους και Χριστιανούς της πόλης μέσα από την κοινή τους παρουσία στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, το εμπόριο και την επιχειρηματικότητα. Τα τεκμήρια της έκθεσης προέρχονται κυρίως από το εξαιρετικά πλούσιο αρχείο Γεωργίου Κωνσταντινίδη και τις πολύτιμες συλλογές του Εβραϊκού μουσείου Θεσσαλονίκης. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τα τέλη Απριλίου 2024 και θα πλαισιωθεί με εκπαιδευτικά προγράμματα και παράλληλες εκδηλώσεις.

Δευτέρα έως Παρασκευή στις 09:00 – 16:00, Σάββατο στις 10:00 – 15:00

Είσοδος ελεύθερη

Εκθεσιακός χώρος του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, Βασ. Σοφίας 11 και Σέκερη 1 (είσοδος από οδό Σέκερη)

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.