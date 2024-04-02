Laura Dern: Επαίνεσε τις σκηνοθετικές ικανότητες της Taylor Swift

Η Λόρα Ντερν χαρακτήρισε την Τέιλορ Σουίφτ «πραγματική» σκηνοθέτρια αφού εμφανίστηκε σε ένα από τα μουσικά της βίντεο.
Το 2022, ανακοινώθηκε ότι η Αμερικανίδα ποπ σταρ είχε υπογράψει συμφωνία με τη Searchlight Pictures για να σκηνοθετήσει την πρώτη της ταινία, για την οποία είχε γράψει και το σενάριο. Η Τέιλορ Σουίφτ έχει σκηνοθετήσει στο παρελθόν τα μουσικά της βίντεο για τα τραγούδια «The Man», «Bejewelled» και «All Too Well».
Η ηθοποιός Λόρα Ντερν, η οποία πρωταγωνίστησε στο βίντεο για το τραγούδι «Bejewelled» μαζί με τις αδερφές του γκρουπ HAIM, επαίνεσε τις σκηνοθετικές ικανότητες της Σουίφτ.
«Είναι αστέρι» ανέφερε η Ντερν σε δηλώσεις της στο podcast UnWrappped. «Πέρα από όλα τα άλλα καταπληκτικά που κάνει και είναι – μια πραγματική σκηνοθέτρια, την οποία γνώρισα από πρώτο χέρι. Είμαι ενθουσιασμένη που παρακολουθώ αυτό το μέρος του ταξιδιού της» τόνισε.
Η ηθοποιός είπε επίσης ότι θα δεχόταν ευχαρίστως έναν ρόλο σε μια ταινία της Σουίφτ αν υπήρχε πρόταση: «Άκου, όπου κι αν θέλει να πάει, θα εμφανιστώ. Την αγαπώ».
