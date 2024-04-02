My Style Rocks Gala: Avant garde

Ένα Gala που έχει προσφέρει στο παρελθόν πολλές ενδιαφέρουσες εικόνες επιστρέφει στον 7ο κύκλο του My Style Rocks.

Avant Garde θα πρέπει να είναι τα looks των διαγωνιζόμενων και με την πρώτη τους πασαρέλα καταφέρνουν να εντυπωσιάσουν την Έβελυν Καζαντζόγλου.

Η απουσία της Ζέτας για λόγους υγείας αναστατώνει τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες που γνώριζαν τις ετοιμασίες που είχε κάνει για το συγκεκριμένο Gala.

Την ιδανική αφορμή για τον Στέλιο Κουδουνάρη να εξηγήσει τη διαφορά ανάμεσα σε avant garde και extravagant αποτελεί η εμφάνιση της Δήμητρας Μπ.

Η Μπι καταφέρνει να κερδίσει τις εντυπώσεις ενώ η Σιμόν με την εμφάνισή της ανοίγει τη συζήτηση για την sustainable fashion.

Ποιες εμφανίσεις θα θεωρηθούν εκτός θέματος και ποια θα χαρακτηριστεί η «πιο avant garde από όλες»;

Η ώρα της αποχώρησης προβληματίζει τις fashionistas…

