Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Μιχάλης και η Πετρούλα κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις με το τραγούδι και τη φάρσα στον Μάρκο αλλά και τους αντιπάλους τους με το πιάτο τους. Σήμερα, θα αντιμετωπίσουν τη Ρούλα και τη Μαρία –μητέρα και κόρη- που έρχονται από τη Στυλίδα με όρεξη για μαγειρική.

Η Πετρούλα μπαίνει για ακόμη μια φορά στην κουζίνα και με τις οδηγίες του Μιχάλη μαγειρεύει ένα απαιτητικό πιάτο, «γεμιστά κολοκυθάκια με παραλλαγμένο αυγολέμονο». Θα καταφέρουν και σήμερα να κερδίσουν τα θετικά σχόλια του Έκτορα;

Η Ρούλα βάζει τη Μαρία στην κουζίνα και την καθοδηγεί για να μαγειρέψει το αγαπημένο πιάτο του γαμπρού της, «αραμπιάτα του γαμπρού». Η Ρούλα αγχώνεται και η Μαρία εκνευρίζεται με τις οδηγίες της μητέρας της.



«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.