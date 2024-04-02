Colman Domingo: Απέδωσε φόρο τιμής στον Louis Gossett Jr.

«Την πρώτη μέρα που συνάντησα τον Λούις Γκόσετ Τζούνιορ είπα "ευχαριστώ". Αυτά ήταν τα λόγια που ήθελα να πω. Γιατί ήξερα ότι δεν θα υπήρχα εγώ, αν δεν υπήρχε εκείνος. Και άλλοι γίγαντες σαν και εκείνον».

Ο ηθοποιός, θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Κόλμαν Ντομίνγκο εκφράζει με τον τρόπο αυτό τον θαυμασμό του για τον Λούις Γκόσετ Τζούνιορ, συμπρωταγωνιστή του στο μιούζικαλ «The Color Purple» που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

«Πάντα τον παρακολουθούσα, όπως και τον Τζέιμς Ερλ Τζόουνς και τον Γκλιν Τούρμαν και τον Ρόσκο Λι Μπράουν και τον Πωλ Γουίνφιλντ και τον Μόργκαν Φρίμαν και τον Σίντνεϊ Πουατιέ. Άντρες που ήρθαν από το θέατρο, όπως εγώ, που έδωσαν τέτοια αξιοπρέπεια σε ήρωες και κακούς. Κάθε χαρακτήρας είχε χάρη με κάποιο τρόπο σχήμα ή μορφή» τονίζει σε άρθρο του στο Variety.

Colman Domingo remembers his "The Color Purple" co-star Louis Gossett Jr.



"He was a teacher and a humanitarian. He'd ask me after a take, with all the humility in the world, 'Was that okay?' I looked at him and said: 'Anything you give us is a gift.'" https://t.co/EoNYa4tEoU pic.twitter.com/ydU4GMwQM6 — Variety (@Variety) April 1, 2024

«Έκανα ένα εργαστήριο πριν από χρόνια της ταινίας σε εκδοχή μιούζικαλ «An Officer and a Gentleman». Είχα δει την ταινία μερικές φορές και ήμουν απελπισμένος να βρω τον λοχία Φόλεϊ μέσα μου» αναφέρει.

Ο Λου Γκόσετ Τζούνιορ είχε δώσει τόση δύναμη για να καθορίσει αυτόν τον χαρακτήρα για μια γενιά, ήταν ο πρώτος μαύρος ηθοποιός που έλαβε Όσκαρ Β’ Ανδρικής Ερμηνείας και μου έμαθε να αποχωρίζομαι από οποιαδήποτε εικόνα ενός θρυλικού ηθοποιού όπως εκείνος, επισημαίνει.

Ο Λου κι εγώ περάσαμε πολλές στιγμές εκτός οθόνης απλώς συζητώντας για τη ζωή και την τέχνη, και εκείνος μιλούσε συνεχώς για την ευθύνη των νέων. Για ότι πρέπει να συμμετέχουν και να κάνουν αυτόν τον κόσμο καλύτερο.

« Ήταν δάσκαλος και ανθρωπιστής. …Έφερε χρόνια εμπειρίας, εξυπνάδα, με χιούμορ, φως και αγάπη στο πλατό. Ένιωθα μια συγγένεια μαζί του. Τον φώναζα “μπαμπά” όλη την ώρα, αφού ήταν ο Ol' Mister Johnson και εγώ ο γιος του» ανέφερε ο Κόλμαν Ντομίνγκο για τη συνύπαρξή τους στο «The Color Purple» που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Άλις Γουόκερ το 1982.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

