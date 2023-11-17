Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός και τραγουδίστρια, Κέκε Πάλμερ, θα είναι η παρουσιάστρια στην τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων Soul Train 2023 στο Λος Άντζελες, όπως ανακοινώθηκε από το δίκτυο BET (Black Entertainment Television).

Με τα βραβεία Soul Train τιμάται η αριστεία στη μουσική Soul, R&B και Hip Hop.

Η Κέκε Πάλμερ θα είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που θα τραγουδήσουν τη βραδιά απονομής των βραβείων, όπως οι BJ The Chicago Kid, Coco Jones, Danté Bowe, Fridayy, Muni Long και SWV.

The Soul Train is rolling in with @kekepalmer as our fabulous host of this year's #SoulTrainAwards—and you're invited!



Join us in the Hollywood Hills for a night of epic celebration and soulful vibes! It's going down SUN, Nov 26 8/7c on @BET! pic.twitter.com/yhKhtunCS8 — BET (@BET) November 15, 2023

Οι Summer Walker, SZA και Usher προηγούνται στις υποψηφιότητες, καθώς διεκδικούν Βραβεία Soul Train σε εννέα κατηγορίες.

«Η Κέκε Πάλμερ είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο ταλέντο που ενσαρκώνει αυτοπεποίθηση και θετικότητα και είναι μια από τις πιο ελκυστικές και αξιαγάπητες προσωπικότητες που εργάζονται στον χώρο της ψυχαγωγίας σήμερα. Ανυπομονούμε να διοργανώσουμε το πάρτι Soul Train Awards» δήλωσε η Κόνι Ορλάντο, εκτελεστική αντιπρόεδρος του BET για τα ειδικά αφιερώματα και τα μουσικά προγράμματα.

«Το BET έδωσε στην Κέκε Πάλμερ το πρώτο της talk show, με το οποίο έγραψε ιστορία ως η νεότερη παρουσιάστρια στην τηλεόραση και είναι τιμή μας που θα την έχουμε και πάλι στη σκηνή των Soul Train Awards» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

