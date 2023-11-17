Λογαριασμός
Happy Traveller στην Καππαδοκία: 2o μέρος - Δείτε το trailer

Σάββατο 18 Νοεμβρίου στον ΣΚΑΪ

Happy Traveller

Στο προηγούμενο επεισόδιο, το Happy Traveller και οι ταξιδιώτες μας ξεκίνησαν ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στην  Καππαδοκία, με τις εντυπωσιακές τοποθεσίες, τις ιδιαίτερες δραστηριότητες, το νόστιμο φαγητό και τους φιλόξενους κατοίκους.

Δείτε το trailer:

Το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ θα έχουν την ευκαιρία να δουν το δεύτερο μέρος της εκπομπής σ’ αυτό τον μοναδικό προορισμό.

Happy Traveller

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα πηγαίνουν στο γραφικό Γκόρεμε (Goreme) και στο ιστορικό ανοιχτό μουσείο με τις χριστιανικές εκκλησίες μέσα στις εντυπωσιακές σπηλιές ενώ κάνουν ιππασία και πεζοπορία σε αυτό το πανέμορφο φυσικό τοπίο με τους εμβληματικούς βραχώδεις σχηματισμούς. Τέλος, επισκέπτονται τη Σινασό (Mustafa pasa), το Προκόπι (Urgup), τη Νεάπολη. (Nevsehir) και τη Μαλακοπή (Derinkuyu), όπου πηγαίνουν στην ιστορική υπόγεια πόλη.

Happy Traveller

Μία μοναδική διαδρομή σε έναν περιζήτητο τουριστικό προορισμό, που κάθε χρόνο προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Happy Traveller

Happy Traveller

Happy Traveller

Πηγή: skai.gr

