Happy Traveller στην Καππαδοκία: 2o μέρος - Δείτε το trailer

Στο προηγούμενο επεισόδιο, το Happy Traveller και οι ταξιδιώτες μας ξεκίνησαν ένα ξεχωριστό οδοιπορικό στην Καππαδοκία, με τις εντυπωσιακές τοποθεσίες, τις ιδιαίτερες δραστηριότητες, το νόστιμο φαγητό και τους φιλόξενους κατοίκους.

Δείτε το trailer:

Το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ θα έχουν την ευκαιρία να δουν το δεύτερο μέρος της εκπομπής σ’ αυτό τον μοναδικό προορισμό.

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα πηγαίνουν στο γραφικό Γκόρεμε (Goreme) και στο ιστορικό ανοιχτό μουσείο με τις χριστιανικές εκκλησίες μέσα στις εντυπωσιακές σπηλιές ενώ κάνουν ιππασία και πεζοπορία σε αυτό το πανέμορφο φυσικό τοπίο με τους εμβληματικούς βραχώδεις σχηματισμούς. Τέλος, επισκέπτονται τη Σινασό (Mustafa pasa), το Προκόπι (Urgup), τη Νεάπολη. (Nevsehir) και τη Μαλακοπή (Derinkuyu), όπου πηγαίνουν στην ιστορική υπόγεια πόλη.

Μία μοναδική διαδρομή σε έναν περιζήτητο τουριστικό προορισμό, που κάθε χρόνο προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

