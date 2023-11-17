Η ταινία «Amateur» της 20th Century με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ, Ράμι Μάλεκ, θα είναι από τις πρώτες παραγωγές, τα γυρίσματα της οποίας θα αρχίσουν στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα, αναφέρουν πηγές στο Deadline.

Tα γυρίσματα του θρίλερ κατασκοπείας σε σκηνοθεσία Τζέιμς Χόους είχαν αρχίσει τον Ιούνιο, αλλά διακόπηκαν αναγκαστικά όταν ξεκίνησε η απεργία των ηθοποιών.

Rami Malek's 20th Century Thriller 'Amateur' Among First Studio Shoots To Get Rolling In UK After Strikes https://t.co/ZJN1cJAFIS — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 17, 2023

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν η Ρέιτσελ Μπρόσναχαν και ο Λόρενς Φίσμπερν, μαζί με τους Άντριαν Μαρτίνεζ, Χολτ ΜακΚάλανι, Τζούλιαν Νίκολσον.

Ο Γκάρι Σπινέλι υπογράφει το σενάριο που ακολουθεί έναν πράκτορα της CIA, ο οποίος, μετά τον τραγικό θάνατο της γυναίκας του σε τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο, απαιτεί από τα αφεντικά του να εντοπίσουν τους δράστες. Όταν γίνεται σαφές ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι λόγω αντικρουόμενων εσωτερικών συμφερόντων ζητά από την υπηρεσία να εκπαιδευτεί για να τους συλλάβει ο ίδιος.

Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Χατς Πάρκερ, Νταν Γουίλσον και Ράμι Μάλεκ, με την εταιρεία Bleecker Street να έχει αποκτήσει τα δικαιώματα διανομής για τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

