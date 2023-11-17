«THE BREAK» με τη Βάσω Λασκαράκη - Την Κυριακή 19 Νοεμβρίου στις 15.10, στον ΣΚΑΪ

Η εκπομπή «The Break», με τη Βάσω Λασκαράκη, έρχεται και αυτή την Κυριακή 19 Νοεμβρίου στις 15.10, στον ΣΚΑΪ, με ωραίες συζητήσεις, πρωτότυπες στήλες, celebrities της εγχώριας και της διεθνούς showbiz, κοσμικά event και δημοσιογραφικά αφιερώματα.

H Μίρκα Παπακωνσταντίνου γιορτάζει τα γενέθλιά της με τη Βάσω και μαζί θυμούνται τις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές από τη συνεργασία τους. Η σπουδαία ηθοποιός μιλά για τις σπατάλες της, την κακή σχέση της με το χρήμα, τις μεγαλύτερες «κατινιές» που έχει κάνει στους συντρόφους της και τα δύσκολα παιδικά χρόνια, όταν ο πατέρας της βρισκόταν στη φυλακή.

Η κάμερα του «The Break» μπαίνει στο καμαρίνι της Βάσως και παρακολουθεί όσα συμβαίνουν στα παρασκήνια της παράστασης «Unfriend» με την Κατερίνα Διδασκάλου, τον Σόλωνα Τσούνη, τον Δημήτρη Κουρούμπαλη και τους άλλους ηθοποιούς του θιάσου.

Ο Θέμης Καραμουρατίδης είναι ο άνθρωπος πίσω από τα τραγούδια που μας συγκινούν. Μιλά για τη συνεργασία του με σπουδαίους ερμηνευτές, τον λόγο που δε συμπάθησε τη Νατάσσα Μποφίλιου στην πρώτη τους γνωριμία αλλά και γιατί τον συγκλόνισε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Η Μάρω Κοντού μαθαίνει ξένες γλώσσες, η Ρούλα Ρέβη θυμάται πως ο Αποστόλης Τότσικας μπήκε ξαφνικά στη ζωή της και την άλλαξε, ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος εξηγεί πως ένας χωρισμός τον έκανε να τρέξει πίσω από ένα τρένο και η Ηλιάνα Μαυρομάτη εξομολογείται τη μεγαλύτερη θυσία που έχει κάνει για έναν έρωτα.

Τέλος, η Βάσω φτιάχνει αρνάκι στον φούρνο με πατάτες, παρέα με τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου και αποκαλύπτει τη μυστική της συνταγή που παύει πια να είναι μυστική!

