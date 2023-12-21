Αν κάποιος ξυπνούσε τώρα από το κώμα, στο οποίο έπεσε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, θα περίμενε ότι οι πρωταγωνιστές του «Dawson's Creek» (1998-2003), James Van de Beek και Katie Holmes (η οποία έγινε 45 ετών) θα ήταν ηθοποιοί με επιτυχημένες καριέρες.

Για την Katie Holmes αυτό, δυστυχώς, δεν ισχύει… Η φωτογραφία της φιγουράρει στα περιοδικά μόδας, αλλά αγνοείται από τα κινηματογραφικά περιοδικά. Σχεδόν κανείς δεν θα μπορούσε να αναφέρει τρεις ταινίες της την τελευταία δεκαετία, αλλά οι fashionistas θα μπορούσαν να αναφέρουν ένα look της που θαυμάζουν.

Οι φωτογραφίες της έγιναν viral την ημέρα που κάλεσε ταξί φορώντας ένα μπουφάν που αποκάλυπτε το κασμιρένιο σουτιέν της από κάτω. Το σουτιέν Khaité, το οποίο κόστιζε 545,42 δολάρια (500 ευρώ), εξαντλήθηκε μέσα σε μία ώρα- λίγο αργότερα, μια φθηνή έκδοση ήταν διαθέσιμη στα Zara. Ο λόγος για την αλλαγή της θέσης της Holmes από ηθοποιό σε fashion icon προκαλεί έκπληξη: Ο Τομ Κρουζ. Η σχέση της με τον μεγαλοαστέρα -το ζευγάρι είχε το παρατσούκλι TomKat- ήταν τόσο αμφιλεγόμενη που το περιοδικό «Vanity Fair» υποστήριξε ότι το ζευγάρι ήταν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας κάστινγκ της Σαηεντολογίας.

Είτε αυτό ισχύει είτε όχι, η σχέση αυτή σαφώς και άλλαξε την αντίληψη του κοινού και για τους δύο και υποβάθμισε ανεπανόρθωτα την καριέρα της Holmes. Πριν από το γάμο της, είχε συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως ο Ang Lee, ο Curtis Hanson και ο Christopher Nolan. Μετά το διαζύγιο, δεν εμφανίστηκε σε κανένα αξιομνημόνευτο έργο.

Η Χολμς γεννήθηκε στο Τολέδο του Οχάιο το 1978 και έχει άλλα 4 αδέλφια. Αποφοίτησε από την Ακαδημία Notre Dame και είχε γίνει δεκτή στο Πανεπιστήμιο Columbia, αλλά η πραγματική της κλίση ήταν η υποκριτική. Έστειλε μια κασέτα οντισιόν στο κάστινγκ για την ταινία του Ang Lee, «The Ice Storm» (1997) και πήρε τον ρόλο. Έκανε το ντεμπούτο της στην οθόνη με μεγάλη επιτυχία, απέναντι από τον Kevin Kline και τη Sigourney Weaver. «Νόμιζα ότι τα πράγματα θα ήταν πραγματικά διασκεδαστικά. Η πρώτη μου μέρα στο Λος Άντζελες ήταν στις 21 Ιανουαρίου 1996. Οδηγούσαμε με τη μαμά μου στη λεωφόρο Σάντα Μόνικα και είδαμε μια μεγάλη πινακίδα που έγραφε 'Χρυσές Σφαίρες'. Έτσι πήγαμε και καθίσαμε στις κερκίδες μέσα στη βροχή για να παρακολουθήσουμε την άφιξη των αστέρων του κινηματογράφου. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε σε τι είχαμε πέσει».

Τότε, μάλλον δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο συχνά θα περπατούσε η ίδια στο ίδιο κόκκινο χαλί. Όμως το τηλέφωνο δεν χτύπησε ξανά τόσο γρήγορα όσο ήλπιζε και έφτασε να πιστεύει ότι η καριέρα της είχε τελειώσει. Όπως δήλωσε στο «The Tonight Show With Jimmy Fallon», «σκέφτηκα, αυτό μπορεί να είναι το μόνο που υπάρχει. Αλλά ήταν εντάξει, γιατί έλεγα: "Ξέρεις κάτι, δεν πειράζει. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Και μπορώ να το πω στα εγγόνια μου και θα είμαι μια χαρά». Αλλά η επιτυχία δεν επρόκειτο να ξεθωριάσει τόσο γρήγορα. Μια άλλη οντισιόν της είχε γοητεύσει τον Κέβιν Γουίλιαμσον, ο οποίος πρωτοστάτησε στην αναβίωση των ταινιών slasher της δεκαετίας του 1990 ως σεναριογράφος του «Scream» (1996). Εκείνη την εποχή, ο Γουίλιαμσον έψαχνε αστέρια για το «Dawson's Creek».

Στις αρχές του 2005, η ηθοποιός και ο Τομ Κρουζ ξεκίνησαν ένα θυελλώδες ειδύλλιο. Σύμφωνα με το «Vanity Fair», η Εκκλησία της Σαηεντολογίας «έβαλε το χεράκι της» για αυτή τη σχέση… Μετά τις «αποτυχίες» των σχέσεών του με τη Νικόλ Κίντμαν και την Πενέλοπε Κρουζ, έπρεπε να βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο. Υπήρξε ένα στοιχείο που δόθηκε σε ένα άρθρο του περιοδικού «Seventeen» το 2004, στο οποίο η Χολμς (τότε αρραβωνιασμένη με τον ηθοποιό Κρις Κλάιν, πρωταγωνιστή της ταινίας American Pie, με τον οποίο έβγαινε για τρία χρόνια) δήλωνε ότι, όταν ήταν έφηβη, πίστευε ότι θα κατέληγε να παντρευτεί τον Τομ Κρουζ.

Έξι μήνες αργότερα, η Χολμς χωρίζει και εμφανίζεται για πρώτα φορά στη Ρώμη με τον Τομ Κρουζ. Το φαινόμενο TomKat «γεννήθηκε», προς μεγάλη χαρά των μέσων ενημέρωσης. «Όταν γνώρισα τον Τομ ήμουν εντελώς ερωτευμένη και, ναι, τον θαύμαζα όταν μεγάλωνα - είναι ο Τομ Κρουζ!», δήλωσε στους «New York Times». Λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση της πρώτης κοινής φωτογραφίας του ζευγαριού, ο Κρουζ εμφανίστηκε στην εκπομπή της Oprah Winfrey. Ποιος δεν το θυμάται αυτό; Τη συνέντευξη που έγινε παράδειγμα για το πώς να καταστρέφεις τη δημόσια εικόνα σου. Στιγμές όπως ο Τομ Κρουζ να γονατίζει, να αρπάζει τα χέρια της παρουσιάστριας και να πηδάει στον καναπέ έγιναν δημοφιλείς και έκαναν τον κόσμο να πιστεύει ότι έχει χάσει τα λογικά του (συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της Όπρα, η οποία το αναφώνησε ευθέως).

Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, ίσως το πιο κατακριτέο και αξιομνημόνευτο ήταν ο τρόπος που έσερνε τη μέλλουσα σύζυγό του στο πλατό, σαν να μην είχε τη δική της ταυτότητα: Ο Κρουζ έφυγε από το πλατό, πήγε στο καμαρίνι και την οδήγησε μέσα. Είτε ήταν προετοιμασμένη είτε όχι, η όλη κατάσταση φαινόταν αμήχανη.

Τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει αυτό το… «τσουνάμι» αγάπης. Ο Κρουζ της έκανε πρόταση γάμου με ένα κίτρινο διαμαντένιο δαχτυλίδι σε ένα εστιατόριο στην κορυφή του Πύργου του Άιφελ. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στο κάστρο Odescalchi, 35 χιλιόμετρα βόρεια της Ρώμης. Στη λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνονταν ο Will Smith, ο Jim Carrey, η Jennifer Lopez, ο John Travolta και ο David Beckham και η Victoria Beckham. Αυτός ο παραμυθένιος γάμος σηματοδότησε την αρχή της πτώσης της καριέρας και των δύο ηθοποιών. Στην περίπτωση της Holmes ήταν σχεδόν οριστικός. Στην περίπτωση του Κρουζ ξεκίνησε μια περίοδος περιπλάνησης στην έρημο από την οποία πάλεψε να συνέλθει. Αν ο γάμος τους προκάλεσε αναστάτωση, η γέννηση της κόρης τους Suri προσέλκυσε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είδαμε την κόρη τους για πρώτη φορά στο εξώφυλλο του «Vanity Fair» τον Οκτώβριο του 2006. Ήταν το δεύτερο τεύχος του περιοδικού με τις περισσότερες πωλήσεις (το πρώτο περιείχε τις εξομολογήσεις της Τζένιφερ Άνιστον μετά το διαζύγιό της από τον Μπραντ Πιτ).

Οι εμφανίσεις της ηθοποιού περιορίστηκαν στο να χαμογελάει -μετά τον σύζυγό της- και οι ταινίες της ήταν όλο και πιο ασήμαντες. Σε μια ακατανόητη απόφαση, παραιτήθηκε από τον ρόλο της σε μια νέα σειρά του «Batman» και ο ρόλος πήγε στη Maggie Gyllenhaal. Σύμφωνα με τη Χολμς, προτίμησε να πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία «Mad Money» (2008).

Όσοι πίστευαν ότι το ζευγάρι δεν είχε κοινό μέλλον έπρεπε να περιμένουν έξι χρόνια για να δικαιωθούν: τον Ιούνιο του 2012 το ζευγάρι πήρε διαζύγιο. Όπως ο γάμος τους και η γονεϊκότητά τους, έτσι και ο χωρισμός τους περιβάλλεται από φήμες. Ο κόσμος έλεγε ότι ένας όρος στον διακανονισμό του διαζυγίου καθόριζε ότι δεν θα μπορούσε πλέον να εμφανιστεί δημόσια με άλλον άνδρα για πέντε χρόνια και δεν θα μπορούσε να μιλάει για τον γάμο της ή τη Σαηεντολογία- διαφορετικά, θα έχανε 5 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: skai.gr

