Ο Άραμις Νάιτ και ο Γουάιατ Όλεφ είναι οι νέες προσθήκες στην επερχόμενη ταινία «Karate Kid» της Sony Pictures, με τον Μπεν Γουάνγκ στον ομώνυμο ρόλο.

Σύμφωνα με το «Deadline», ο Τζάκι Τσαν και ο Ραλφ Μάτσιο επιστρέφουν στους ρόλους τους ως Daniel LaRusso και Mr. Han αντίστοιχα, ενώ επίσης πρωταγωνιστούν οι Τζόσουα Τζάκσον, Σάντι Στάνλεϊ και Μινγκ Να Γουέν.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βρετανός Τζόναθαν Έντουϊστλ και την παραγωγή η Κάρεν Ρόζενφελτ.

Πριν από λίγες ώρες σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Έντουϊστλ αποκάλυψε τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα που μόλις ξεκίνησαν.

Το σενάριο έχει αναλάβει ο Ρομπ Λίμπερ, το οποίο ακολουθεί «έναν έφηβο από την Κίνα που μετακομίζει στην Ανατολική Ακτή και βρίσκει δύναμη και κατεύθυνση στην ζωή του μέσα από τις πολεμικές τέχνες και τον μέντορά του».

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 13 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

