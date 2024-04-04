Έρχεται η 5η ταινία «Matrix»: Άγνωστο αν θα δούμε και πάλι τον Keanu Reeves…

Η Warner Brothers ανακοίνωσε ότι ο σεναριογράφος του «The Martian», Ντρου Γκόνταρντ, θα γράψει και θα σκηνοθετήσει το νέο σίκουελ της διάσημης σειράς ταινιών επιστημονικής φαντασίας «Matrix» των δημιουργών Λίλι και Λάνα Γουατσόφσκι.

«Δεν είναι υπερβολή να πω ότι οι ταινίες Matrix άλλαξαν τόσο τον κινηματογράφο όσο και τη ζωή μου», υπογράμμισε ο σεναριογράφος σε δήλωσή του.

«Η εξαιρετική καλλιτεχνική δημιουργία της Λάνα και της Λίλι με εμπνέει καθημερινά και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αφηγηθώ ιστορίες στον κόσμο τους».

Warner Bros announces new Matrix movie helmed by Drew Goddard https://t.co/hXPpnk5Ajm — Guardian news (@guardiannews) April 3, 2024

Επίσης, θα αναλάβει την παραγωγή μαζί με την Σάρα Έσμπεργκ μέσω της Goddard Textiles, ενώ η Λάνα Γουατσόφσκι θα είναι η εκτελεστική παραγωγός.

«Ο Ντρου ήρθε στη Warner Bros με μια νέα ιδέα που όλοι πιστεύουμε ότι θα είναι ένας απίστευτος τρόπος να συνεχίσουμε τον κόσμο του Matrix, τιμώντας αφενός αυτό που ξεκίνησαν η Λάνα και η Λίλι πριν από 25 χρόνια και αφετέρου προσφέροντας μια μοναδική προοπτική βασισμένη στη δική του αγάπη για τη σειρά και τους χαρακτήρες», ανέφερε ο πρόεδρος παραγωγής της Warner Bros Motion Pictures, Jesse Ehrman σε ανακοίνωσή του.

Η σειρά ξεκίνησε με το «The Matrix» το 1999 και συνέχισε με τις ταινίες «The Matrix Reloaded», «The Matrix Revolutions» και «The Matrix Resurrections» το 2021, κερδίζοντας 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, αναφέρει ο Guardian.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

