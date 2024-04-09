Kasabian: Ξανά στην Ελλάδα για το Lalibela Festival

Το Lalibela Music Festival έρχεται και φέρνει μαζί του τους Kasabian, την Τρίτη 2 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ.

So, come on it… Get on it… The troops are on fire…γιατί, σωστά τραγουδάς – οι Kasabian έρχονται στο Lalibela!

Οι θρύλοι του indie rock μουσικού στερεώματος είναι ένα από τα σπουδαία σχήματα που θα εμφανιστούν την Τρίτη 2 Ιουλίου και θα μας καθηλώσει με τον ατελείωτο ενθουσιασμό του.

Μόλις λίγες ημέρες πριν τη μεγαλύτερη συναυλία τους στο Victoria Park, αλλά και την κυκλοφορία του νέου τους album, θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε ακυκλόφορητα τραγούδια αλλά και αγαπημένες παλαιότερες επιτυχίες για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε μέχρι τελικής πτώσης.

Σύμφωνα με το φεστιβάλ, αυτό είναι το πρώτο από τα ονόματα που θα ανακοινωθούν για ένα line-up, που υπόσχονται να είναι εκρηκτικό.

