Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει για 8η χρονιά τα Pepper Church Sessions! Ατμοσφαιρικές συναυλίες στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας, παρέα με ωραία μουσική αλλά και το πιο ασυνήθιστο gin, το Hendrick’s.

Τη Δευτέρα 15 Απριλίου στις 20.30, υποδεχόμαστε τον Πάνο Μπίρμπα, τον αγαπημένο singer/ songwriter, σε ένα μυσταγωγικό live set, ειδικά διαμορφωμένο για την Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.

Ο Πάνος Μπίρμπας είναι τραγουδοποιός, μουσικός, ενορχηστρωτής και μουσικός παραγωγός. Η σόλο πορεία του ξεκινά με την κυκλοφορία του πρώτου του προσωπικού album «Mournful» (2013) και του single «Lullaby» (2015). Από το 2015, ο Πάνος είναι frontman των Dustbowl. Τελευταία του δουλειά, το «Dandelion», κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2023 – είναι ενορχηστρωμένο από τον ίδιο τον Πάνο Μπίρμπα ενώ οι συνθέσεις του είναι βασισμένες στις αρχές του songwriting, με έντονη κινηματογραφική διάθεση και επιρροές από τα ‘60ς.

Τη Δευτέρα στo Pepper Church Session, θα ακούσουμε δικά του τραγούδια αλλά και διασκευές αγαπημένων του καλλιτεχνών (Leonard Cohen, The Velvet Underground, Tom Waits, Nina Simone, κ.ά.).

Συντονιστείτε στον Pepper 96.6 και κερδίστε προσκλήσεις!

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions!

Πηγή: skai.gr

