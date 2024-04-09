«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Νέα ταλέντα στην κουζίνα

Δύο νέα ζευγάρια διαγωνίζονται σήμερα στην κουζίνα της «Μαμάς»! Ο Μάρκος υποδέχεται τους φίλους και συνεργάτες Στέλιο και Τασού που θα παίξουν με τις κολλητές φίλες, Μαρία και Μαρία.

Ο Στέλιος και η Τασού είναι φωτογράφοι σε νυχτερινά κέντρα και διηγούνται στον Μάρκο τα μυστικά της δουλειάς αλλά και τα ευτράπελα που τους συμβαίνουν. Η Τασού είναι πολυπράγμων καθώς έχει και δεύτερη δουλειά ενώ παράλληλα σπουδάζει. Σήμερα καθοδηγεί τον Στέλιο να μαγειρέψει «σνίτσελ κοτόπουλο με ρύζι». Η άψογη συνεργασία τους στη δουλειά θα τους ακολουθήσει και στην κουζίνα ώστε να βγάλουν ένα άρτιo πιάτο;

Η Μαρία Τζινιέρη είναι τραγουδίστρια, ενώ η Μαρία Γεωργούλη, αν και χωρίς ταλέντο στο τραγούδι, έχει πάθος με το καραόκε. Αφού η πρώτη Μαρία βοηθήσει τη δεύτερη να δείξει τις ικανότητές της στο καραόκε, μπαίνει στην κουζίνα για να μαγειρέψει «σουπιές με σπανάκι». Θα καταφέρουν να μαγειρέψουν ένα νόστιμο πιάτο ή θα μείνουν μόνο στα τραγούδια;

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.