Ένα χρώμα με τις διαφορετικές του αποχρώσεις σε στρώσεις πρέπει να χρησιμοποιήσουν στα looks τους σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks.

Αρκετές από τις εικόνες που φέρνουν οι διαγωνιζόμενες ακολουθούν το «ton sur ton» αλλά υστερούν στο επίπεδο του layering με αποτέλεσμα να χάνουν βαθμούς από την κριτική επιτροπή.

Δείτε το τρέιλερ

Η Φωτεινή αιτιολογεί τη βαθμολογία που βάζει στη Δήμητρα και τη βασίζει σε όσα είπε εκείνη στο χθεσινό επεισόδιο. Με τα λεγόμενά της μπαίνει σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τις περισσότερες fashionistas υποστηρίζοντας πως από εδώ και πέρα θα είναι ο «καθρέφτης» στις βαθμολογίες και κριτικές των υπολοίπων.

Η Δομινίκη παίρνει μία απρόσμενη απόφαση, αιφνιδιάζοντας τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες και την κριτική επιτροπή.

Το «δουλεμένο outfit» της Νικολίνας κερδίζει τις εντυπώσεις της κριτικής επιτροπής.

Ποια είναι τα λάθη στο look της Νατάσας που την βγάζουν εκτός θέματος;

Η συμπεριφορά των διαγωνιζόμενων την ώρα της κριτικής στην Μπι βγάζει εκτός εαυτού τον Στέλιο Κουδουνάρη…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.