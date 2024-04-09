Λογαριασμός
My Style Rocks: Ton sur ton - Δείτε το τρέιλερ

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ με την Κατερίνα Καραβάτου

My Style Rocks

My Style Rocks

Ένα χρώμα με τις διαφορετικές του αποχρώσεις σε στρώσεις πρέπει να χρησιμοποιήσουν στα looks τους σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. 

Αρκετές από τις εικόνες που φέρνουν οι διαγωνιζόμενες ακολουθούν το «ton sur ton» αλλά υστερούν στο επίπεδο του layering με αποτέλεσμα να χάνουν βαθμούς από την κριτική επιτροπή.

Δείτε το τρέιλερ

Η Φωτεινή αιτιολογεί τη βαθμολογία που βάζει στη Δήμητρα και τη βασίζει σε όσα είπε εκείνη στο χθεσινό επεισόδιο. Με τα λεγόμενά της μπαίνει σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τις περισσότερες fashionistas υποστηρίζοντας πως από εδώ και πέρα θα είναι ο «καθρέφτης» στις βαθμολογίες και κριτικές των υπολοίπων.  

My Style Rocks

Η Δομινίκη παίρνει μία απρόσμενη απόφαση, αιφνιδιάζοντας τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες και την κριτική επιτροπή. 

My Style Rocks

Το «δουλεμένο outfit» της Νικολίνας κερδίζει τις εντυπώσεις της κριτικής επιτροπής. 

My Style Rocks

Ποια είναι τα λάθη στο look της Νατάσας που την βγάζουν εκτός θέματος; 

Η συμπεριφορά των διαγωνιζόμενων την ώρα της κριτικής στην Μπι βγάζει εκτός εαυτού τον Στέλιο Κουδουνάρη…

My Style Rocks

My Style Rocks

My Style Rocks

TAGS: My Style Rocks ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV SkaitvGR
