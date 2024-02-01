Ο Άλιμος, που τα τελευταία χρόνια έχει διοργανώσει μεγάλες και εντυπωσιακές εκδηλώσεις, ξαναζωντανεύει το «Κυνήγι Θησαυρού» (στην Ελλάδα ξεκίνησε σαν ραδιοφωνικό παιχνίδι, έγινε θεσμός στο καρναβάλι της Πάτρας και είδε ημέρες δόξας, ακόμη και σαν επιτραπέζιο) φέρνοντας συναρπαστικά τεχνολογικά στοιχεία στην κλασική φόρμα.

Το «Καρναράλι» του Αλίμου, την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, (17 Μαρτίου 2024) θα είναι το πρώτο στην Ελλάδα που θα παιχτεί με QR κωδικούς (QR=κώδικας ταχείας απόκρισης) κρυμμένους σε ολόκληρη την πόλη. Οι οδηγοί χρειάζονται μόνο το κινητό τους και σύνδεση στο διαδίκτυο για να αποκρυπτογραφήσουν όλα τα αινίγματα και να βρουν όχι απλώς όλα τα αντικείμενα που θα τους ζητηθούν, αλλά ακόμη και τον τόπο του... τερματισμού, όπου δέκα συνεργεία θα καταγράψουν τις επιτυχίες τους και θα ανακηρύξουν τον νικητή.

Το «Καρναράλι» θα ξεκινήσει το πρωί, όταν όλα τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν, κατάλληλα και εντυπωσιακά μασκαρεμένα, θα παρελάσουν μπροστά σε χιλιάδες θεατές, μαζί με τα άρματα και τους χορευτές. Με τη λήξη της παρέλασης, θα αρχίσει το κυνήγι των QR και κάθε φορά που ο οδηγός βρίσκει ένα, θα στρέφει το κινητό και ο κωδικός θα τον συνδέει με τον... δήμαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη που θα του δίνει την σχετική οδηγία.

Όπως τονίζει ο δήμαρχος: «Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου περιπέτεια για αυτοκίνητα και οδηγούς αλλά και τις οικογένειες τους/πληρώματα όπου ο καθένας θα αναλάβει και ένα σημαντικό ρόλο, στο δρόμο για τη νίκη. Τα αντικείμενα που θα ζητηθούν θα είναι στ’ αλήθεια... εξωφρενικά, όσο και το πνεύμα του «μασκαρέματος» και, φυσικά, όλα τα αινίγματα θα είναι... μασκαρεμένα. Το Καρναράλι του Αλίμου θα είναι ένα πανέξυπνο τεστ ευφυΐας, ετοιμότητας και παρατηρητικότητας και τα βραβεία ανάλογης πρωτοτυπίας.»

Οι οδηγοί που θέλουν πληροφορίες και λεπτομέρειες συμμετοχής, μπορούν να στέλνουν email στο alimosevents@gmail.com ή να... φωτογραφίζουν αυτόν εδώ τον κωδικό.

Ο Νίκος Μαστοράκης, «πατέρας» του κλασικού μιντιακού «Κυνηγιού» που είχε την πρωτότυπη ιδέα και σχεδίασε και το νέο παιχνίδι, λέει σχετικά: «Στο αξίωμα να μην αλλάζεις ποτέ μια πετυχημένη συνταγή, εμείς χωρίς να αλλάζουμε, προσθέτουμε. Οι πρώτοι Αθηναίοι που έτρεχαν στα ραδιοφωνικά μου «κυνήγια» (εκατοντάδες συμμετοχές στο καθένα) έπαιρναν τις οδηγίες από το φορητό τους τρανζίστορ. Φέτος, για πρώτη φορά, τις οδηγίες οι «κυνηγοί» θα τις παίρνουν φωτογραφίζοντας τον πονηρά κρυμμένο κωδικό, θα συνδέονται με τον δήμαρχο και θα παίρνουν πληροφορίες για το αντικείμενο που πρέπει να φέρουν, αλλά και θα λύνουν ένα απλό αίνιγμα για το πού θα βρουν τον επόμενο κωδικό. Επειδή αινίγματα και αντικείμενα είναι στην ίδια αλυσίδα εξελίξεων, αν κάποιος «κυνηγός» χάσει έναν κωδικό, δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι. Τέτοιες δοκιμασίες, πάντως, είναι άκρως διασκεδαστικές και θα κάνουν την Κυριακή της Αποκριάς διαφορετική από κάθε άλλη χρόνια.»

