Οι ήρωες δυσκολεύονται να πάρουν αποφάσεις ενώ μία νέα απειλή φέρνει ραγδαίες εξελίξεις στη ζωή όλων, στο νέο διπλό επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα από το διπλό επεισόδιο:

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Ο Κίτσος δεν αντέχει άλλο την αβεβαιότητα και ζητά από τη Μάρμω να φύγουν και να ζήσουν μαζί. Προς μεγάλη του απογοήτευση, εκείνη δυσκολεύεται να προδώσει τον άνθρωπο που της στάθηκε όσο κανένας άλλος, τον Ανδρέα, που βασανίζεται από την απουσία της και θέλει να βρεθεί το γρηγορότερο κοντά της…

Η Σοφία, μετά από μία συζήτηση με τον Ανδρέα, θα συνειδητοποιήσει πως ο Λουκάς είχε δίκιο και θα παραδεχτεί στον εαυτό της, όχι όμως και στον Ανδρέα πως τρέφει ακόμη αισθήματα γι’ αυτόν…

Ο Φάνης εκλέγεται πρόεδρος στον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων. Πλέον ο Μαρμάρης έχει έναν ακόμα λόγο για να προχωρήσει η «αποπλάνησή του» από την Πέλλα, ενώ γίνεται πιο πιεστικός και απειλητικός από ποτέ…

Η Θάλεια συναντά τον Δημήτρη, αλλά η οργισμένη υποδοχή του τη φέρνει σε αμηχανία, με αποτέλεσμα να τη διώξει χωρίς να ακούσει τις εξηγήσεις της…

Ο Σολδάτος θα βρει τον Γαλάτη και θα απαιτήσει να μείνει μακριά από τη Δέσποινα, όμως εκείνος θα του κάνει σαφές πως δεν θα κάνει πίσω…

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ξημερώνει η 15η Αυγούστου. Ο τορπιλισμός του «Έλλη» θα σημάνει συναγερμό και θα φέρει νέες ραγδαίες εξελίξεις στη ζωή όχι μόνο των Πανθέων αλλά και όλων των Ελλήνων.

Ο Ανδρέας ανησυχεί για τη Μάρμω έπειτα από το χτύπημα των Ιταλών στην Τήνο και αποφασίζει να φύγει άμεσα για Σύρο, με τη Χρυσοστόμη να αναμένει με χαρά την επιστροφή τους στην Αθήνα. Την ίδια ώρα, η Πέλλα αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα με τον Φάνη, ενώ ο Θωμάς είναι αποφασισμένος να δώσει το αίμα του για την πατρίδα, αλλά έχει μπλέξει στα γρανάζια του νόμου. Τέλος, ο Μαρμάρης, που θα σπεύσει να τον βοηθήσει, προφανώς θα το κάνει γιατί έχει δόλια σχέδια κατά νου…



«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Κάθε Πέμπτη στις 21.00 με διπλό επεισόδιο

Στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Μελέτης Γεωργιάδης (Όμηρος Γαλάτης), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Γιάννης Ζαφείρης (Γεράσιμος Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Χριστόφορος Μπαρμπαγιάννης (Μανιάτης), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

Πηγή: skai.gr

