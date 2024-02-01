Ralph Fiennes: Θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία «The Beacon»

Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ρέιφ Φάινς, θα πρωταγωνιστήσει στην νέα ταινία «The Beacon» για την οποία θα επιστρέψει στην καρέκλα του σκηνοθέτη, ενώ έχει γράψει και το σενάριο.

Σύμφωνα με το «Deadline», η ταινία η οποία διαδραματίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξερευνά θέματα οικογένειας, τάξης, φυλής και ταυτότητας.

Ralph Fiennes To Direct & Star In 'The Beacon' With Indira Varma, Charles Babalola & Alison Oliver; Cornerstone & CAA Media Finance Launch For EFM https://t.co/jQErK3KgS2 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 31, 2024

Σηματοδοτεί την επιστροφή του ηθοποιού για τέταρτη φορά στην σκηνοθεσία ενώ είναι το πρώτο του σενάριο για μεγάλου μήκους ταινία.

Σύμφωνα με την σύνοψη, «ο Τζόσουα Νιάγκα, ταξιδεύει στην ύπαιθρο από το Λονδίνο για να περάσει για πρώτη φορά ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με την οικογένεια της φίλης του. Έχοντας έλθει στο Λονδίνο από μικρή ηλικία αφήνοντας πίσω τον εμφύλιο πόλεμο στην Ουγκάντα, ο Τζόσουα δεν έχει γνωρίσει ποτέ τα προνόμια που απολαμβάνει η οικογένεια της φίλης του.

Περιτριγυρισμένο από τη θάλασσα και το καταπράσινο φυσικό τοπίο, το αγρόκτημα είναι μια όαση, που ξεχειλίζει από ιδεαλιστικές αντιλήψεις και ζωηρές συζητήσεις ανάμεσα στον πατέρα της Κας, την γυναίκα του και τον φίλο της οικογένειας, Μάικλ. Όμως το θερμό καλωσόρισμα του Τζόσουα σταματά όταν μια ξαφνική πράξη βίαιου ρατσισμού σε μια τοπική καλοκαιρινή συναυλία κλονίζει την ειρηνική ατμόσφαιρα και τους αναγκάζει να αντιμετωπίσουν τη άβολη αλήθεια των διαφορών τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

