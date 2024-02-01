Η Στέλλα Ρόρου ξεκίνησε διστακτικά στο προηγούμενο παιχνίδι και ενώ απάντησε σωστά σε μία ερώτηση, δεν κατάφερε να εκτοπίσει κανέναν από τους 100 αντιπάλους της, συνεπώς δεν κέρδισε χρήματα και δεν ενεργοποίησε τις βοήθειες.

Σήμερα, η Μονομάχος έρχεται με τα ίδια ρούχα γιατί λέει χαρακτηριστικά πως είναι το τυχερό της “outfit”, γεγονός που αποδεικνύεται από την πολύ καλή συνέχεια που έχει στο παιχνίδι. Με βασικά «όπλα» τη στρατηγική και τις γνώσεις, η Στέλλα μένει μόνη απέναντι σε δύο αντιπάλους και η αγωνία κορυφώνεται...

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

