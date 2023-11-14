«June»: Ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την κληρονομιά της Τζουν Κάρτερ Κας

Τη ζωή και το έργο της αείμνηστης Τζουν Κάρτερ Κας φωτίζει νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «June» που θα κάνει πρεμιέρα στην Paramount+ στις 16 Ιανουαρίου 2024.

Σε σκηνοθεσία της βραβευμένης με Emmy Κρίστεν Βάουριο η ταινία καταγράφει την ιστορία της πέντε φορές βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας, κωμικού, μουσικού, ηθοποιού και συγγραφέως.

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει αρχειακό υλικό που θα προβληθεί για πρώτη φορά μαζί με συνεντεύξεις με την Τζουν Κάρτερ Κας, τα αγαπημένα της πρόσωπα και τους Ντόλι Πάρτον, Ριζ Γουίδερσπουν και Γουίλι Νέλσον.

Η ταινία επικεντρώνεται στην κληρονομιά της Κάρτερ Κας, πέρα από τη σχέση με τον σύζυγό της, θρύλο της κάντρι, Τζόνι Κας.

«Είναι μια γυναίκα που πολλοί άνθρωποι ξέρουν, αλλά λίγοι γνωρίζουν πολλά για την αξιοσημείωτη ζωή της και τη βαθιά της συνεισφορά στη μουσική της κάντρι», τόνισε η Κρίστεν Βάουριο.

Η Καρλίν Κάρτερ, κόρη της Τζουν Κάρτερ Κας και του πρώτου της συζύγου, Καρλ Σμιθ πρόσθεσε: «Η ταινία προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ότι η Τζουν ήταν σταρ της τηλεόρασης και της μουσικής από μικρή ηλικία - δεκαετίες προτού γίνει "Κυρία Τζόνι Κας"».

Πρωταγωνίστησε σε ταινίες στην οθόνη μαζί με τον Ρόμπερτ Ντιβάλ και την Τζέιν Σέιμουρ, τραγουδούσε σε συναυλίες πριν από τον Έλβις Πρίσλεϊ και ήταν συνδημιουργός του τραγουδιού "Ring of Fire".

Τα συγκεκριμένα είναι μερικά μόνο από τα επιτεύγματα της Τζουν Κάρτερ Κας τα οποία συχνά παραβλέπονται. Η ταινία θα αναδείξει επίσης τον αντίκτυπο της οικογένειας Κάρτερ και Κας στην ιστορία της κάντρι μουσικής.

Η Κάρτερ Κας έζησε από μικρή ηλικία περιτριγυρισμένη από προσωπικότητες με επιρροή στην κάντρι μουσική. Τα μέλη της οικογένειας Κάρτερ ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που ηχογράφησαν τη μουσική τους κατά τη διάρκεια των Bristol Sessions τη δεκαετία του 1920 στο Μπρίστολ του Τενεσί. Η «Μητέρα» Μέιμπελ Κάρτερ βοήθησε να αλλάξει ο τρόπος που οι καλλιτέχνες προσέγγιζαν την κιθάρα. Οι καλλιτέχνες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το στυλ «Carter Scratch» στην εξέλιξη του οποίου βοήθησε η Μέιμπελ Κάρτερ.

Ο A.P. Carter κατέγραψε folk τραγούδια από τους λόφους των Απαλαχίων και τα έφερε στις μάζες. Με λίγα λόγια, η επιρροή της οικογένειας Κάρτερ στη μουσική της κάντρι είναι πραγματικά τεράστια, αναφέρεται στην περιγραφή του ντοκιμαντέρ παραγωγής της Sandbox Productions, της Sony Music Entertainment και της Maxine Productions, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ DOC NYC στις 12 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

