Πλήθος διάσημων έδωσαν το παρών στο φετινό Baby2Baby Gala που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους η Κιμ Καρντάσιαν, το μοντέλο Χέιλι Μπίμπερ, η ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ και η Τζέσικα Άλμπα. Στόχος της ετήσιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης ήταν να συγκεντρωθούν χρήματα για παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Η Σάλμα Χάγιεκ έλαβε το τιμητικό βραβείο «Giving Tree» προς τιμήν του ιδρύματός της, το οποίο βοηθά κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά στο Μεξικό.

Η Kim Kardashian

«Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ενθουσιασμένη είμαι που βρίσκομαι σε αυτή την τόσο ξεχωριστή βραδιά. Είμαι ένθερμη υποστηρίκτρια αυτού του οργανισμού. Τον σέβομαι πολύ» είπε η ηθοποιός στη σκηνή του Pacific Design Center και συνέχισε: «Έχουμε ευθύνη. Είναι η ελπίδα μας. Και όταν μιλάμε για τα απαραίτητα…η αξιοπρέπεια είναι απαραίτητη».

«Δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι η αγάπη, η συμπόνια η φροντίδα. Σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι» κατέληξε.

Η Kirsten Dunst

Από την ίδρυσή του ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός έχει διανείμει περισσότερα από 375 εκατομμύρια είδη πρώτης ανάγκης -μεταξύ των οποίων πάνες, βρεφικές τροφές ρούχα και κούνιες- σε παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε όλη τη χώρα.

Το γκαλά με τη συμμετοχή πολλών σταρ και με την βοήθεια των Τζούλι Μπόουεν και Ζόι Ντεσανέλ συγκέντρωσε 12 εκατ. δολάρια, μεταξύ των οποίων, το μοντέλο Μιράντα Κερ δώρισε 1 εκατ. δολάρια.

Η Nicole Richie

Σημειώνεται ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου ήταν, επίσης, εκεί, αλλά από ένα άλλο πόστο, αυτό της υπεύθυνης του catering. Σε βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram Story της, ήταν ντυμένη στα μαύρα και έβαζε πάστα τσίλι σε ένα δίσκο με όστρακα.

