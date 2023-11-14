Ζάχαρη, από την ομάδα Elephas tiliensis στο Bios

Νέος κύκλος παραστάσεων για τη «Ζάχαρη» του Δημήτρη Αγαρτζίδη, σε σκηνοθεσία Elephas tiliensis. Στο Bios από 23 Οκτωβρίου έως 21 Νοεμβρίου. Μετά το θάνατο του πατέρα, τα μυστικά του παρελθόντος ανατινάζουν το παρόν. Οι κρυμμένες φωτογραφίες αποκαλύπτουν την κρυφή, διπλή ζωή του. Δύο οικογένειες, μία ψυχολόγος και η αναζήτηση της αλήθειας. Μέσα σε ένα σουρεαλιστικό περιβάλλον που μοιάζει με ψυχοθεραπευτική συνεδρία, τα πρόσωπα αποκαλύπτονται, συγκρούονται, βρίσκουν αυτό που τα βασανίζει και ταυτόχρονα αυτό που τα ελευθερώνει.

Παίζουν: Δημήτρης Αγαρτζίδης, Τατιάνα Άννα Πίττα, Ελίνα Ρίζου

Διάρκεια παραστάσεων: Από 23 Οκτωβρίου έως 21 Νοεμβρίου. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Εισιτήρια: 16€ κανονικό, 13€ φοιτητικό, ΑμΕΑ, 65+. Προπώληση: more.com

Bios – Πειραιώς 84 ,Πειραιώς 84, Αθήνα. Τηλ. +30.2103425335

Δύο Φωνές, Με Μια Καρδιά: Γιώργος Νταλάρας και Άλκηστις Πρωτοψάλτη στο Θέατρο Παλλάς

Ο Γιώργος Νταλάρας και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, δύο μεγάλοι καλλιτέχνες, ενώνουν επιτέλους τις φωνές τους, σε μία μοναδική μουσική συνάντηση, με μια καρδιά, στο Θέατρο Παλλάς, από την Τρίτη 14 Νοεμβρίου, για 5 μόνο συναυλίες, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Η Άλκηστις και ο Γιώργος μετρούν πολλά χρόνια φιλίας, αγάπης και συνύπαρξης στη δισκογραφία, όταν τη δεκαετία του ’80 η Άλκηστις ερμήνευσε μοναδικά το «Μάμπο Μπραζιλέϊρο» στο δίσκο «Latin». Σήμερα, «Με μια καρδιά», οι δύο κορυφαίοι ερμηνευτές θα συναντηθούν επί σκηνής, παρέα με δέκα δεξιοτέχνες σολίστες μουσικούς, με τραγούδια σταθμούς από την τεράστια δισκογραφία τους, αλλά και άλλα σπουδαία τραγούδια που διάλεξαν με ζήλο, με μεράκι και με μια καρδιά.

Τρίτη 14 Νοεμβρίου, Δευτέρα & Τρίτη 20-21 Νοεμβρίου, Δευτέρα & Τρίτη 27-28 Νοεμβρίου, 21:00

Τιμή εισιτηρίου: Από 15€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα. Τηλ: 21 0321 3100

Καθρέφτης: Ομαδική έκθεση-αφιέρωμα στον Αντρέι Ταρκόφσκι στο Atelier Pilarinos

Με πηγή έμπνευσης τις ταινίες και τη γενικότερη παρουσία του Αντρέι Ταρκόφσκι στην Τέχνη, στη σκέψη και στη φιλοσοφία του εικοστού αιώνα, εννέα εικαστικοί παρουσιάζουν την ομαδική έκθεση «Καθρέφτης» υπό την επιμέλεια του εικαστικού Μπάμπη Πυλαρινού. Από τις 14 μέχρι τις 28 Νοεμβρίου στο Atelier Pilarinos. Οι Μάξιμος Βασίλιεβιτς, Χαράλαμπος Επαμεινώνδας, Απόστολος Ιτσκούδης, Γιώργος Κόρδης, Νεκτάριος Μαμάης, Χριστίνα Παπαθέου – Δουληγέρη, Χρήστος Παπαδάκης, Μπάμπης Πυλαρινός και π. Σταμάτης Σκλήρης προσεγγίζουν μέσα από 35 έργα την ατμόσφαιρα των ταινιών και την προσωπικότητα του κορυφαίου εκπρόσωπου του ρωσικού κινηματογράφου.

Διάρκεια Έκθεσης: 14-28 Νοεμβρίου 2023 | Εγκαίνια Τρίτη 14 Νοεμβρίου 19:00

Ωράριο: Δευ/Τετ/: 10:00 – 14:30. Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 10:00 – 14:30 και 18:00 – 20:00. Σάββατο: 11:00 – 14:00. Κυριακή: 11:00 – 13:00

Atelier Pilarinos, Πλατεία Μητροπόλεως 11 (πίσω από το ιερό της Μητρόπολης Αθηνών. Τηλ: 211 4076675

