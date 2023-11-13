My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Αποχώρησε οικειοθελώς η Ευδοκία - Νικήτρια η Διονυσία

Δημιουργώντας ωραίες προτάσεις και looks τα κορίτσια του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ διαγωνίστηκαν για ακόμη μία μέρα.

Η Διονυσία ήταν αυτή που κατάφερε να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Αρχικά, η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε πως η Ευδοκία αποχώρησε για προσωπικούς λόγους.

Η εμφάνιση της Ελεάνας δεν άρεσε στον Δημήτρη Σκουλό με τον κριτή να αναφέρει πως το look μυρίζει… ναφθαλίνη και τη Σοφία Χατζηπαντελή να μην καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτή η λέξη.

Η εμφάνιση της Γεωργίας άρεσε στην Ντένη, όμως της είπε πως εάν τα φορούσε εκείνη, η Γεωργία θα της έλεγε ότι θα κρυώσει και θα τη βαθμολογούσε με έναν βαθμό. Η Γεωργία τής απάντησε πως έχει και κάποια ηλικία εκείνη, με την Κατερίνα Καραβάτου να παρεμβαίνει και να λέει πως δεν είναι σωστά αυτά.

Στη συνέχεια, η Γεωργία δέχτηκε παρατήρηση από τον Στέλιο Κουδουνάρη για το γεγονός πως φορούσε ρούχο που είχε πάνω καρτελάκι και εκείνη δακρυσμένη είπε πως ντρέπεται για τον εαυτό της.

Μια στυλιστική πρόταση που έκανε η Σοφία Χατζηπαντελή άρεσε στην Κατερίνα Καραβάτου και της το είπε, με την κριτή να απαντά: «είμαι σε αυτή τη θέση maybe επειδή ξέρω κάτι»

Ακόμα, η Παντελίνα χαρακτήρισε «διεκπεραιωτικό» το ντύσιμο της Απολλεών και εκείνη ενοχλήθηκε. Όμως στη συνέχεια, ο Στέλιος Κουδουνάρης είπε στην Παντελίνα πως είναι «διεκπεραιωτικό» το δικό της look.

https://exchange.glomex.com/video/v-cwxrun8jniqp

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:



Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:







Πηγή: skai.gr

