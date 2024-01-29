Joni Mitchell: Θα δούμε τη θρυλική τραγουδίστρια στα βραβεία Grammy

Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της αμερικανικής φολκ μουσικής, η Τζόνι Μίτσελ, θα εμφανιστεί στη σκηνή των βραβείων Grammy, όπως ανακοίνωσαν η Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης και το CBS.

Η βραβευμένη με εννέα Grammy τραγουδίστρια τιμήθηκε το 2002 από την Ακαδημία με το κορυφαίο «Lifetime Achievement Award». Φέτος είναι υποψήφια - και ίσως είναι το 10ο Grammy της, για το καλύτερο folk άλμπουμ, με το «Joni Mitchell at Newport [Live]» που κυκλοφόρησε το 2023 σε παραγωγή της Μπράντι Καρλάιλ.

Τον Ιούλιο του 2022, η θρυλική τραγουδίστρια-τραγουδοποιός έκανε μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στο Newport Folk Festival, την πρώτη δημόσια εμφάνισή της από τότε που υπέστη ένα σχεδόν θανατηφόρο εγκεφαλικό ανεύρυσμα το 2015. Σε εκείνη την συναυλία είχε τραγουδήσει 13 τραγούδια και το set list ονομάστηκε «Joni Jam» από τις μουσικές συγκεντρώσεις που η Μίτσελ οργάνωνε στο σπίτι της στην Καλιφόρνια αναφέρει το Variety.

Η λαμπερή γιορτή της μουσικής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS. Θα είναι επίσης διαθέσιμη για streaming στο Paramount+.

